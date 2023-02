Oroscopo Paolo Fox del weekend 17-18-19 febbraio: ecco i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 febbraio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Prima di prendere delle decisioni importanti cercate di pensarci su e di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. In amore, mantenete un atteggiamento prudente.

TORO. Quelle del weekend saranno giornate molto soddisfacenti, sia dal punto di vista amoroso che lavorativo. Presto potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro ben fatto, ottenendo anche qualcosa di speciale. Ottima intesa con il partner.

GEMELLI. Vi aspetta un fine settimana piuttosto deludente, soprattutto in amore. Siate pazienti e non perdete la speranza. Sul fronte lavorativo ci saranno piccole soddisfazioni e la possibilità di risolvere situazioni difficili.

CANCRO. Finalmente raccoglierete i frutti del vostro lavoro in ambito professionale. In amore dovete avere ancora pazienza.

LEONE. In questo fine settimana, sarete energici e sicuri di voi, ma cercate di mantenere la concentrazione e non perdere la direzione. Potrete raggiungere i vostri obiettivi, ma dovrete impegnarvi molto. Non restate ancorati al passato.

VERGINE. Ci sono buone notizie per quanto riguarda il lavoro e i progetti futuri, contagerete gli altri con il vostro entusiasmo. Tuttavia, attenzione a chi cercherà di approfittare della vostra disponibilità.

BILANCIA. Non fatevi scoragiare da chi proverà a mettervi i bastoni tra le ruote. Imparate a non dar peso alle gelosie e ai commenti negativi degli altri e circondatevi solo di persone che vi vogliono bene.

SCORPIONE. Concedetevi il fine settimana per riposare e ricaricare le batterie. Prendetevi il tempo necessario per ritrovare l’energia e affrontare la primavera con nuova carica.

SAGITTARIO. Le giornate in arrivo saranno molto interessanti e stimolanti, ma i risultati non saranno facili da ottenere. Dovrete impegnarvi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi.

CAPRICORNO. State vivendo un periodo altalenante, ma alla fine i risultati arriveranno. Concedetevi una pausa per dedicarvi di più a voi stessi.

ACQUARIO. Approfittate della favorevole posizione di Venere per approfondire nuove conoscenze e magari farle sbocciare in qualcosa di più. Le stelle sono dalla vostra parte, non dimenticate però di dedicare del tempo alla famiglia e alle relazioni esistenti.

PESCI. Chi è in cerca dell'amore farebbe bene a rimettersi in gioco. Non fatevi bloccare da delusioni del passato o pensieri negativi, liberatevi da paranoie inutili e prendete le cose con leggerezza per vivere pienamente il presente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 14:14

