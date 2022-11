Oroscopo Paolo Fox weekend 19-20 novembre: le stelle sorridono al Capricorno, momento no per i Pesci

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 19-20 novembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Non sarà un fine settimana eccellente in amore a causa della Luna in opposizione. Ma nonostante questo grazie alla posizione di Venere sarete comunque ottimisti. Sul lavoro state vivendo una situazione di stallo, per questo l'aiuto di Mercurio sarà fondamentale per trovare una strategia che possa risollevarvi.

TORO. La Luna in Vergine accenderà il vostro entusiasmo, mostrando maggior intesa nei confronti del partner. Sul piano professionale Mercurio non vi sarà più d'intralcio, e con l'aiuto di Giove avrete discrete occasioni per provare a gestire più efficacemente i vostri progetti.

GEMELLI. La Luna e Venere saranno contro di voi e questo potrebbe creare qualche tensione amorosa nel weekend. Sarà importante per voi ammettere le vostre responsabilità. In ambito lavorativo accettate i consigli di chi ne sa più di voi.

CANCRO. Per voi questo è un periodo gradevole sul fronte professionale. Venere non è più nel segno, ma la Luna vi sarà lo stesso grandi soddisfazioni. Nel lavoro dovrete rinunciare al sostegno di Mercurio, ma con Giove in trigono e il giusto impegno da parte vostra, riuscirete a fare progressi.

LEONE. Sarà un fine settimana all'insegna del romanticismo. Venere in trigono dal segno del Sagittario sarà ciò di cui avrete bisogno per risollevare il vostro rapporto. Mercurio vi aiuta sul lavoro ad essere più razionali e a non avere frette che presto arriverà un salto di qualità.

VERGINE. Il fine settimana non sarà brillante per quanto riguarda l'amore. Venere in quadratura comincerà a crearvi qualche problema con la vostra anima gemella e dovrete stare attenti a come reagirete a certi eventi. Sul lavoro potreste incontrare qualche difficoltà.

BILANCIA. Alcuni di voi apriranno finalmente gli occhi e potranno godere di una vita sentimentale più movimentata. I cuori solitari potrebbero fare un bel passo in avanti. Nel lavoro avrete il sostegno di stelle come Marte e Saturno, oltre che di Mercurio per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni.

SCORPIONE. Vi sentite un po' confusi, ora che Venere non è più in congiunzione, ma avete ancora molto da dire in amore e la Luna vi aiuterà. Cercate di essere più convinti delle vostre idee sul lavoro.

SAGITTARIO. Mercurio e Venere saranno a vostro servizion nel corso del weekend. Sul fronte professionale riuscirete a svolgere con maggior criterio le vostre mansioni, ma in amore potreste non essere sempre all'altezza della situazione.

CAPRICORNO. Le stelle vi sorridono nel weekend e la Luna vi mette di buon umore, che potrebbe giovare alla coppia. Bene il lavoro, anche se Mercurio potrebbe remarvi contro potrete fare affidamento su Giove per ottenere i risultati sperati.

ACQUARIO. Siete molto intraprendenti sul fronte lavorativo in questo fine settimana, tutto grazie alla quadratura di Marte, Mercurio e Saturno. Buona posizione anche di Venere che vi darà serenità in coppia e vi permetterà di fare conquiste se invece siete single.

PESCI. Non sarà un gran fine settimana per voi sul fronte amoroso. La Luna e Venere vi metteranno in difficoltà in amore. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe essere causa di qualche imprevisto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 12:45

