Oroscopo Paolo Fox del weekend 17-18 settembre: Vergine suscettibile in amore, recupero per i Gemelli

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 17-18 settembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. La Luna sarà favorebole per l'amore ma cercate di non fare passi falsi. Nella giornata di sabato fate attenzione alle distrazioni e se potete concedetevi una pausa dal lavoro.

TORO. Nel corso del fine settimana fate chiarezza in amore, sabato enere continua un transito favorevole. Giove sarà nel segno per tutto il 2023 e sarà un bene per il lavoro. Situazione economica da rivedere.

GEMELLI. Avete bisogno di libertà e indipendenza. Ottimo il momento astrologico per raggiungere i vostri obiettivi. Nella giornata di sabato ci vorrà chiarezza in amore.

CANCRO. Nel corso del fine settimana potrebbero nascere nuove storie d’amore intriganti. Sul lavoro alcuni potrebbero avere un cambiamento di rotta.

LEONE. Finalmente la Luna non più è contraria. Non esitate nella giornata di sabato a fare nuove conoscenze. Saranno giornate promettenti per il lavoro, alcuni dovranno affrontare discorsi importanti.

VERGINE. Nelle giornate di sabato e domenica la suscettibilità raddoppia in amore. Tante cose da fare sul lavoro e la fatica si inizia a far sentire.

BILANCIA. Potrete recuperare in amore, si riusciranno a trovare delle soluzioni. Sul piano professionale non mancano le responsabilità sul piano professionale, probabilmente dovrete fare delle scelte particolari.

SCORPIONE. La Luna non più è opposta nel weekend. I nuovi lavori possono diventare fonte di ansia, meglio agire con le persone giuste. La giornata di sabato è interessante per gli incontri.

SAGITTARIO. In amore dovrete affrontare qualche tensione a causa di una Luna in opposizione. Molti saranno decisamente stressati, troppe situazioni da analizzare.

CAPRICORNO. Nelle giornate di sabato e domenica bisogna prendere le cose con calma. State attraversando un momento di riflessione sul lavoro. Venere favorevole che aiuta i progetti.

ACQUARIO. C’è qualcosa di buono in vista. Nella giornata di sabato potrete vivere un po' di agitazione in amore. C’è da rivedere una questione di lavoro.

PESCI. Una richiesta potrebbe non essere esaudita subito. Nel weekend potreste dover gestire delle situazioni sentimentali complicate. Va a rilento l’attività pratica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 16:21

