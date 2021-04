Oroscopo Paolo Fox del weekend 17-18 aprile: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 17-18 aprile. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox settimana 12 al 18 aprile: le previsioni segno per segno

ARIETE. Per alcuni in questi giorni è in arrivo un chiarimento, c'è chi ha vissuto dei piccolo fastidi ed è alla ricerca della felicità. Attenzione a qualche spesa di troppo.

TORO. In questo periodo Venere è favorevole, quindi aiuterà le relazioni in crisi. Periodo buono sul lavoro, alcuni potranno valutare delle proposte, sono in arrivo buone risposte.

GEMELLI. Nel fine settimana per i nati del segno sono possibili degli incontri interessanti. Sul lavoto arrivano delle conferme, cercate di stare lontano dai seccatori.

CANCRO. In questo periodo le occasioni vanno cercate, anche se sono giornate molto interessanti. Alcuni di voi potranno valutare nuovi progetti lavorativi. Da domani recupero per l'amore.

LEONE. Cercate di non pensare troppo al lavoro, potrebbe arrivare presto un periodo di rinnovamento. Nella giornata di sabato potrebbe esserci un po' di agitazione, ma cercate di mantenere la calma.

VERGINE. State vivendo un periodo di intolleranza in amore, la Luna nervosa nella giornata di sabato non aiuta. Piccoli cambiamenti sul lavoro, potrebbe arrivare qualche soldino in più.

BILANCIA. Questo è un buon periodo per vivere le emozioni. Domani Luna e Venere favorevoli. Non è escluso l'arrivo di una proposta, cercate però di sfuttare il week end per riposare visto il periodo molto stancante che state vivendo.

SCORPIONE. Siete in un momento creativo della vostra vita. Alcuni di voi si sentono messi da parte, ma da domani le idee saranno più chiare. Fate estrema cautela in amore.

SAGITTARIO. La Luna è in opposizione. Cercate di non essere impazienti sul lavoro e fate attenzione alle parole nella giornata di sabato. Non è un periodo brillante per la forma fisica.

CAPRICORNO. I nati del segno hannouna marcia in meno in amore, pesano le nuove responsabilità sul lavoro. Arrivano però delle novità proprio in ambito professionale.

ACQUARIO. State vivendo un periodo di tensione in amore. L'ultima parte di aprile meno fruttuosa del previsto. Nella giornata di sabato migliora la situazione sentimentale, ma l'energia generale è in lieve calo.

PESCI. Cercate di non pensare troppo al passato e cercate di agire con la massima calma. Sabato potrebbe essere una giornata di chiarimenti, ma in generale tutto il weekend sarà sottotono.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA