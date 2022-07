Oroscopo Paolo Fox weekend del 16-17 luglio: nervosismo per il Leone, recupera il Sagittario

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 16-17 luglio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Il weekend sarà all'insegna della fortuna grazie a Giove. I nati del segno nella giornata di sabato vorranno vivere un amore in maniera completa. Attenzione alle arrabbiature.

TORO. In questo fine settimana potrete rimettervi in gioco. Sabato ci sarà un cielo importante per l'amore. Anche sul lavoro potrete chiudere un affare importante entro pochi giorni.

GEMELLI: Luna favorevole, ma sul piano professionale c’è qualcosa da rivedere. Sabato potrebbe tornare qualche problema in amore.

CANCRO. La giornata di sabato sarà noiosa a causa di un cielo strano, cercate di non fare le cose in modo avventato. Cercate di fare le cose con prudenza.

LEONE. I nato del segno in questo periodo non hanno pazienza in amore. C'è però un recupero dal punto di vista lavorativo anche se da sabato la luna è in opposizione.

VERGINE. Il cielo del weekend mette in discussione la sfera amorosa, ma da lunedì qualcosa si muove. Domani qualcosa non funzionerà in amore.

BILANCIA. Alcuni potrebbero avere delle brutte discussioni da affrontare ma presto inizierà qualcosa di bello sul lavoro. Cercate di non mettervi contro nessuno.

SCORPIONE. Avete troppe cose da fare in amore. Non sarà facile discutere sul lavoro. Domani passerete un fine settimana molto interessante.

SAGITTARIO. Con il fine settimana il malcontento e l'aggressività se ne andranno. Sabato potrebbero esserci piccoli problemi sentimentali. Non perdete tempo in cose inutili.

CAPRICORNO. I pensieri negativi saranno dominanti nel fine settimana, la giornata di sabato sarà noiosa e prevedibile.

ACQUARIO. La Luna nel segno aiuta l’amore. Le buone idee non mancano. Domani sarà facile credere nelle nuove storie d’amore.

PESCI. Le coppie in crisi recuperano nel weekend. Domani i nati del segno potranno fare delle scelte nuove in campo amoroso. Momento interessante per le collaborazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 11:26

