Oroscopo Paolo Fox weekend 14-15 gennaio: i segni favoriti dalle stelle, le previsioni

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 14-15 gennaio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Il weekend potrebbe essere sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna che si trova in cattivo aspetto. Sul lavoro invece i progetti vanno avanti, ma con Mercurio in quadratura potrebbero esserci dei rallentamenti.

TORO. La Luna e Venere porteranno dei dubbi sulla vostra relazione sentimentale, che si rifletteranno sul vostro atteggiamento ambiguo. Mercurio vi aiuterà a ragionare in ambito lavorativo sui vostri progetti, ma i risultati non saranno sempre eccellenti.

GEMELLI. Con Marte e Giove in buon aspetto, riuscirete a fare del vostro meglio in ambito lavorativo in questo weekend. Con la Luna in trigono nella giornata di sabato, e con Venere favorevole arriveranno momenti davvero piacevoli in amore.

CANCRO. Il fine settimana parte a rilento con una Luna opposta che però da domenica cambia aspetto e vi fa recuperare terreno. Le soddisfazioni in ambito lavorativo tardano ad arrivare, cercate di avere pazienza.

LEONE. I sentimenti non sono brillanti, sul fronte amoroso avete bisogno di altro ma ancora non sapete di cosa si tratta. Sul fronte professionale sarete protetti da Marte e Giove, che vi aiuteranno a rendere più soddisfacente questo periodo.

VERGINE. I sentimenti partono bene nel weekend, anche se non ci saranno grandi novità potrete godere di momenti molto piacevoli. Nel lavoro le energie non saranno sempre il massimo a causa di Marte, ma riuscirete comunque a portare avanti i vostri progetti.

BILANCIA. Vivrete un fine settimana fatto di romanticismo e tenerezza, soprattutto nella giornata di sabato. Grande manualità sul lavoro vi aiuterà nelle vostre mansioni. Attenzione a Mercurio che potrebbe causare qualche problema a livello organizzativo.

SCORPIONE. La Luna sarà dalla vostra parte in questo weekend, ma con Venere ancora in quadratura farete fatica a esprimere al meglio le vostre emozioni. Bene il lavoro grazie a Mercurio.

SAGITTARIO. Sul fronte amoroso sarà un fine settimana molto gradevole grazie alla Luna e a Venere favorevoli che vi permetteranno di avere una marcia in più. Nel lavoro tenderete a ottimizzare i vostri progetti, portando avanti per primo ciò che sapete fare meglio.

CAPRICORNO. Il fine settimana sarà altalenante sul fronte sentimenrale a causa della Luna. Il vostro rapporto non sarà in crisi, ma nemmeno al massimo. Datevi da fare sul lavoro, potrete avere dei buoni risultati.

ACQUARIO. Venere ha un aspetto splendende e questo vi permetterà di vivere al meglio il vostro lavoro soprattutto nella giornata di domenica con una Luna in quadratura. Nessun problema sul lavoro.

PESCI. La Luna in Scorpione rende il fine settimana interessante per i sentimenti. Cercate di concentrarvi verso il partner. Nel lavoro oltre ad avere grandi abilità e conoscenze, dovrete anche essere efficienti per ottimizzare il risultato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA