L'Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 11-12-13 febbraio 2022: ecco i segni più fortunati

Paolo Fox condivide l'Oroscopo del weekend che va da oggi venerdì 11 a domenica 13. Dallo studio de I Fatti Vostri, assegna le stelline della fortuna ai segni zodiacali. L'astrologo dà i consigli per affrontare al meglio il fine settimana, ma come dice sempre «Non credete, verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

BILANCIA Due stelle al segno della Bilancia. Quanta pazienza ci vuole per sopportare le situazioni che state vivendo. Vi fa arrabbiare la mancanza di estetica e di garbo. Voi vi amareggiate quando incontrate chi non è disponibile ed educato. Dovete contare fino a 10 per non ribellarvi.

CAPRICORNO Due stelle anche al Capricorno. Luna un po’ strana sabato e domenica. Non sapete cosa farete in primavera. Non è un cielo difficile, ma volete avere sicurezze. Potreste vivere delle piccole malinconie. Cercate di essere sereni in amore.

ARIETE Tre stelle al segno dell'Ariete. Sabato e domenica potreste avere a che fare con persone difficili. Non amate essere giudicati, dovrete ritrovare certi consensi. Attenzione in amore.

TORO Paolo Fox assegna tre stelle al segno del Toro per questo fine settimana, ma precisa: «Oggi tre stelle, sabato e domenica quattro». Qualsiasi cosa da verificare in amore e in famiglia parlatene domenica.

LEONE Quattro stelle al segno del Leone per il fine settimana che va dall'11 febbraio. Saturno opposto aiuta a essere forti. Questo fine settimana potrebbe regalarvi qualcosa di più in amore.

GEMELLI Quattro stelle anche al segno dei Gemelli. Giocate sempre in amore, vi piace giocare. Le cose noiose le detestate. Se non vi ritrovate in questo cielo è perché non vi divertite. Fatelo.

SAGITTARIO Quattro stelle anche al segno del Sagittario. Se avete avuto delle difficoltà adesso avete la voglia di liberarvi di un peso.

PESCI Quattro stelle ai Pesci. Oggi avete ancora una luna storta, ma sabato e domenica giornate speciali con tanti pianeti attivi. Weekend importante per l’amore.

CANCRO Anche il segno del Cancro recupera nel finesettimana, con quattro stelle, perché la Luna entra nel segno. Sabato e domenica avrete una marcia in più e potrete rivelare i sentimenti a chi amate.

VERGINE Cinque stelle al segno della Vergine. Continua lo stato di grazia per chi appartiene a questo segno. Chi non lo sente è bloccato da qualcosa. Liberatevene.

SCORPIONE Cinque stelle al segno dello Scorpione. Sabato e domenica siete forti anche nelle passioni. Il weekend promette bene.

ACQUARIO Cielo importante che comporta di mettersi in gioco e di riappropriarsi dei propri spazi. Tra oggi, domani e dopodomani potrete fare una scelta vincente.

