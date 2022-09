Oroscopo Paolo Fox weekend 10-11 settembre: piccole bugie in vista per la Bilancia, periodo no per i Gemelli

L'oroscopo di paolo-fox per il weekend del 10-11 settembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Non abbiate paura di lanciarvi in nuovi legami anche amorosi, le stelle sono dalla vostra parte fareste bene ad approfittarne.

TORO. Non perdete tempo rincorrendo amori impossibili o rischiate di non ottenere nulla. Il weekend deve spingervi alla riflessione.

GEMELLI. I nati del segno dovrebbero cercare di non spendere energie in cose inutili. Chi è single rischia di rimanere solo a lungo se non cambia il proprio punto di vista.

CANCRO. Cercate di evitare discussioni nella giornata di domenica, soprattutto con il partner, anche per la prossima settimana occorrerà cautela.

LEONE. Questo fine settimana porta una buona atmosfera per l'amore, approfittatene. I nati del leone riescono finalmente a recuperare dopo un lungo periodo difficile.

VERGINE. Nel corso del fine settimana dovrete fare attenzione ai rapporti in crisi perchè sono giunti ad un punto di non ritorno.

BILANCIA. Nel corso delle giornate di sabato e domenica potrebbe venire a galla una piccola bugia per chi vive in coppia, cercate di gestirla nel modo giusto.

SCORPIONE. Per le coppie potrebbero esserci dei chiarimenti nel corso del fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica, mantenete la calma.

SAGITTARIO. Sabato e domenica sarà prudente smussare ogni polemica sul nascere.

CAPRICORNO. Chi è single potrà approfittare delle stelle del fine settimana che sono promettenti per i sentimenti. Potrebbe risvegiarsi la passionalità.

ACQUARIO. Chi ha vissuto un periodo di crisi, nelle giornate di sabato e di domenica ritrovano la serenità.

PESCI. I rapporti che hanno subito una piccola crisi dovranno essere gestiti con maggiore cautela.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 10:42

