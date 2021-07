L'Oroscopo di Paolo Fox del weekend 31 luglio-primo agosto: ecco i segni più fortunati

Per il weekend del 30-31 luglio e primo agosto ecco l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

L'Oroscopo di Paolo Fox nel weekend

ARIETE: Sarete troppo polemici nel fine settimana, soprattutto con il partner. Conflitti legali in vista. Domani andrà meglio e recupererete energia.

TORO: weekend all'insegna dei sentimenti grazie anche alla luna che sarà nel segno domani. Siete pronti a mettervi in gioco.

GEMELLI: Frenate le discussioni nel weekend perché l'amore non va a gonfie vele. Nervosismo in vista. Domani le stelle sono dalla vostra parte.

CANCRO: weekend complicato, ma potete gettare le basi per i progetti dell'immediato futuro. Parlate al partner, ma non agite d’istinto.

LEONE: Cambiamenti in vista per il segno del Leone e le stelle sono positive specie per i sentimenti. Domani ci potrebbe essere una bella conoscenza, ma non sottovalutate il lavoro.

VERGINE: Weekend intenso nei sentimenti e sul lavoro dove vi impegnerete e avrete buone idee. Domani giornata di recupero.

BILANCIA: Luna ancora opposta per il segno della Bilancia. Meglio non iniziare nuovi progetti a causa delle tensioni sul lavoro. Bene l’amore.

SCORPIONE: Domani Luna in opposizione con qualche pensiero di troppo sul lavoro. Nuove collaborazioni in vista.

SAGITTARIO: Questo è il momento di staccare la spina e di pensare alle ferie. Avete piccoli problemi e agitazioni in amore, ma buone opportunità in vista.

CAPRICORNO: Domani non sottovalutate un incontro. Siete nel momento giusto per darvi da fare in ogni campo.

ACQUARIO: Buone notizie e incontri interessanti all’orizzonte. Siate pronti a cogliere delle occasioni.

PESCI: Il segno dei Pesci è in recupero sentimentale nel weekend. Evitate stress e polemiche. Domani siate sinceri in amore.

