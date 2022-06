Oroscopo Paolo Fox per il week end del 4-5 giugno: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 4-5 giugno. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Momento positivo per l'amore, potrete mostrare il vostro lato socievole. Sul lavoro avete attraversato un periodo di grande confusione, siete in ripresa.

TORO. Lavorativamente parlando non è un periodo molto sereno, non è facile per voi sistemare le questioni finanziare, mentre in amore siete pronti ad accogliere le emozioni sincere che ci saranno anche grazie a Mercurio nel segno che garantisce incontri speciali;

GEMELLI. A breve i single dovranno fare una scelta per mettere ordine nella loro vita. Sul lavoro avete molta voglia di cambiare ma per ora non è facile.

CANCRO. Cercate di mantenere la calma in questo periodo, soprattutto se una storia è in crisi. Molta stanchezza anche sul lavoro e questo potrebbe predere il sopravvento nei prossimi giorni.

LEONE. Non va tutto come sperato e sabato qualcuno di voi potrebbe sollevare un bel polverone in amore. Sul lavoro siete pronti ad evolvere, c'è aria di cambiamento e questa volta nessuno potrà fermarvi.

VERGINE. Giove non è più in opposizione e questo crea un clima più disteso sul lavoro che mostra una strada più chiara da percorrere. Venere sarà favorevole per i single nei prossimi giorni.

BILANCIA. Chi sta vivendo una relazione salda e forte il peggio è passato mentre chi è alle prime armi deve ancora portare molta paziente. Sul lavoro è il momento di andare avanti anche se è necessario avere molta prudenza.

SCORPIONE. In coppia questo è il momento di risolvere i problemi anziché crearne altri. Nel lavoro, invece, l’attività è in leggero calo in questo periodo.

SAGITTARIO. Alcuni di voi nel corso del week end potranno cedere all'amore. Anche sul lavoro è un momento di forza.

CAPRICORNO. I nati del segno vivranno un po' di tensione a causa di qualche problema da risolvere in amore. Giove dissonante crea attriti anche sul lavoro, fate attenzione al denaro.

ACQUARIO. Venere è dissonante in questo periodo, ma sul lavoro si sta per aprire una nuova fase che pporterà una ventata di positività.

PESCI. Chi sta vivendo un rapporto forte e stabile ha validi progetti da portare avanti. Nel week end fate attenzione sul lavoro, potrebbero esserci momenti di grande tensione.

