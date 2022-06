Oroscopo Paolo Fox per il weekend del 18-19 giugno: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 18-19 giugno. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

Leggi anche > L'oroscopo di Paolo Fox di giovedì 16 giugno

ARIETE. Nel corso del fine settimana potrete mettervi in gioco in amore, mentre sul lavoro sono in arrivo richieste molto interessanti.

TORO. Le relazioni nate da poco saranno travolte da una grande passionalità. Fase di recupero anche sul lavoro.

GEMELLI. Nella vita di coppia è il momento di superare i disaccordi. Nel corso del weekend il lavoro procederà a gonfie vele.

CANCRO. A partire da questo fine settimana fino al prossimo martedì sarà bene evitare le polemiche. Sul lavoro state accusando la fatica.

LEONE. Potrete vivere nel corso delle prossime giornate grandi emozioni e importanti sensazioni, soprattutto chi è single. Sul lavoro non si escludono sorprese.

VERGINE. Nella vita di coppia potrebbero esserci delle polemiche nella giornata di domenica, non lasciatevi prendre dal nervosismo. Sul lavoro inizia una fase di recupero che culminerà con l’autunno.

BILANCIA. Sono giornate faticose e di tensione per chi è single, mentre le coppie potranno avere discussioni tra parenti. Nel lavoro bisogna ripartire.

SCORPIONE. Non abbiate paura dell'amore se siete single in questo fine settimana, se invece siete in coppia fate attenzione alle spese. Nel lavoro bisogna chiedere quello che spetta.

SAGITTARIO. Non siete in una fase in cui si può giurare amore eterno, siate cauti nei sentimento. Nel lavoro nei prossimi giorni potrebbe arrivare una soluzione.

CAPRICORNO. Se siete single nelle giornate di sabato e domenica portate un pochino di pazienza. Sul lavoro questo è il momento adatto per rivedere tutti i nuovi progetti.

ACQUARIO. Chi è in coppia potrà ritrovare un pochino di smalto perso nelle prossime giornate. Le stelle sono piene di buoni propositi per la professione.

PESCI. Nel week end i single potrebbero essere molto critici nei confronti di una persona adesso, mentre le coppie non devono tornare su vecchi discorsi. Sul lavoro potreste intraprendere un nuovo stile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA