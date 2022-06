Oroscopo Paolo Fox per il week end dell'11-12 giugno: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana delL'11-12 giugno. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Avrete molte cose da fare nel weekend, siete in una fase di grande progettualità. Nella giornata di sabato sarete chiamati a definire un rapporto sentimentale.

TORO. La giornata di sabato sarà molto intensa. Mercurio potrà aiutarli a risolvere un problema ma la Luna opposta che chiede cautela. Miglioramenti sul lavoro.

GEMELLI. State passando un momento di grande interesse sentimentale e la giornata di sabato sarà molto favorevole. Potrebbe arricare anche una buona occasione sul lavoro.

CANCRO. Nel fine settimana i nati del segno potranno fare qualcosa di più in amore. Non fate passi azzardati sul lavoro, potreste trovare una solizione.

LEONE. Nel fine settimana non potrete più rimandare quello che fate da giorni. Siate pazienti e cercare di superare senza troppi scossoni qualche fastidio sul lavoro.

VERGINE. I nuovi incontri sono favoriti nel weekend. Avrete due giorni di grande creatività, fate attenzione alle spese.

BILANCIA. Luna favorevole nei prossimi giorni. Qualcuno potrebbe avere però delle questioni legali da risolvere, sul lavoro abbiate pazienza che sono in arrivo giornate migliori.

SCORPIONE. Avrete qualche piccolo problema da risolvere sul lavoro. Sabato porta una Luna positiva, alcuni progetti importanti potrebbero essere messi in cantiere.

SAGITTARIO. Avete molto da fare sul lavoro, la giornata di sabato sarà positiva per l'amore. Valutate bene alcune proposte.

CAPRICORNO. Nel fine settimana alcuni potrebbero ricevere una bella chiamata di lavoro e potranno portare avanti un grande progetto.

ACQUARIO. La situazione astronomica è molto positiva nel fine settimana anche se potrebbe esserci qualche problema sul lavoro.

PESCI. Grande momento di agitazione per i nati del segno. Sabato laLuna garantisce sensazioni positive.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 15:37

