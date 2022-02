Paolo Fox torna ai Fatti Vostri con l'Oroscopo e la classifica per la settimana dal 7 febbraio: «L'erba cattiva non muore mai»

Paolo Fox torna a I Fatti Vostri con l'Oroscopo e dopo la pausa forzata legata al Covid. L'astrologo fa le previsioni per la settimana che va dal 7 febbraio 2022. Prima di dispensare consigli per tutti i segni zodiacali, qualche battuta sulla sua assenza: «L'erba cattiva non muore mai. E a chi mi ha scritto che senza di me gli ascolti vanno giù gli dico che quando sono andato via sono andati ancora più su e questo mi ha preoccupato». Come ogni lunedì, inoltre, mostra la classifica dall'ultimo al primo posto. Super favoriti questa settimana i segni di terra.

PAOLO FOX, L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA E LA CLASSIFICA

CANCRO Al dodicesimo posto il Cancro. Ci saranno delle giornate questa settimana in cui se vi stanno addosso potreste arrabbiarvi. Ci sono delle opposizioni planetarie che però indicano una crescita. Da marzo le cose cambieranno.

BILANCIA Undicesimo posto per la Bilancia, che è sottotono per l'arrivo di una lettera o qualcosa che porta imbarazzo. Ci sono dei pianeti che spingono contro. Se avete verificato qualche blocco, non temete per il futuro, ma c'è qualche problema per le coppie.

PESCI Decimo posto per i Pesci. Giove è nel segno, ma l'amore non va. Siete in una fase virtuale e isolati. Dovete trovare i rapporti veri e umani. Passate troppo tempo in chat e in situazioni fallimentari.

ACQUARIO Nono posto per l'Acquario, che è un po' sotto pressione. C'è un buon successo, ma c'è anche tanto stress. Dovete trovare un po' di tempo libero. Venere nel segno porterà l'amore.

ARIETE Ottavo posto per l'Ariete che ha dissonanze planetarie. Piano piano si va avanti. Andate molto al rallentatore, ma state prendendo quota. A marzo avrete un cielo bellissimo per amare.

SAGITTARIO Al settimo posto della classifica di Paolo Fox il Sagittario. Anche se siete in difficoltà riuscite a muovervi aggirando gli ostacoli. Ora dovete restare dove siete, la settimana porterà qualcosa in più.

SCORPIONE A metà classifica, al sesto posto, il segno dello Scorpione. Le ultime giornate sono state stancanti, ma questa settimana è interessante. Dovete recuperare energie e voglia di fare.

GEMELLI Al quinto posto della classifica di Paolo Fox si colloca il segno dei Gemelli. Cielo importante per le risorse mentali questa settimana. Le migliori idee arrivano di notte e siete dei maestri in questo.

LEONE Soddisfazioni, incarichi, novità per il segno del Leone che sfiora il podio. Qualcosa di bello puà arrivare, ma c'è anche Saturno contro e questo può nascondere fregature. Dovete trovare tranquillità.

TORO Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, troviamo il segno del Toro. Grande cielo per le relazioni personali questa settimana. Per l'astrologo c'è qualcosa in più in vostro favore.

CAPRICORNO Un altro segno di terra sul podio. Il Capricorno, infatti, si piazza al secondo posto nella classifica della settimana di Paolo Fox. Grande cielo, ma ansia perché non sapete cosa farete a primavera.

VERGINE Infine, l'ultimo segno di terra guadagna il primo posto in classifica. Anche la settimana di Sanremo lo ha confermato. In questo momento avete tante energie e siete circondati da persone che vi aiutano.

