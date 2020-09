L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana: «Cinque stelle al Cancro, allo Scorpione e al Sagittario

Oroscopo del weekend di Paolo Fox: la Bilancia recupera in amore, cautela per l'Acquario

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'di torna come ogni lunedì con le previsioni della. Dallo studio televisivo de, il noto astrologo ha attribuito le consuetea ogni. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «L'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate».Due stelle al segno del Leone a causa di qualche difficoltà a livello pratico e di un po' di tensione. Nel 2021 dovete pensare a quali situazioni portare avanti. Non è un periodo facile per le finanze.Due stelle. Gli Acquario sono un po' strani in questo periodo perché sono isolati e vogliono cambiare vita. In ogni Acquario si nasconde un piccolo rivoluzionario. Andare d'accordo con voi non è facile, siete molto polemici. Evitate sbalzi d'umore.Tre stelle all'Ariete. Iniziate la settimana in maniera tranquilla. Venere è favorevole per quanto riguarda le relazioni, anche se non siete mai contenti in amore. Vi piacciono quelli che fuggono. Risolverete un problema legale. L'augurio è di riprendere i progetti abbandonati negli ultimi mesi.Tre stelle al segno del Toro. Siete un po' irrequieti perché c'è qualcosa che non quadra in amore. Forse sentite la mancanza di qualcuno o questa persona non è completamente disponibile. Sul lavoro non avete difficoltà a imporvi.Tre stelle ai Gemelli. La settimana scorsa ci sono stati alti e bassi. Ora torna uno stato di tranquillità, ma non di felicità. Potete concentrarvi sull'amore e la famiglia. In questi giorni siete pronti a definire, ma non a mettere a fuoco le situazioni. Progresso lento.Quattro stelle al segno della Vergine. Avete Giove e Saturno in ottimo aspetto e se state male cercate di capire perché. Potreste esservi bloccati per un ragionamento inutile. Le cose capitano perché devono capitare. Inutile fossilizzarsi sui motivi.Quattro stelle anche al segno della Bilancia, che sta per entrare. La settimana parte in maniera vigorosa. Ancora qualche perplessità sul lavoro perché ci sono stati dei cambiamenti, ma la fine dell'anno sarà ottima. Abbiate fiducia.Quattro stelle al segno del Capricorno, nonostante qualcuno si sentirà piuttosto solo e preferirà la solitudine alla compagnia di persone poco chiare. Cercate di armarvi di pazienza in amore e anche sul lavoro. Resistete alle tentazioni.Quattro stelle al segno dei Pesci, settimana interessante. In amore se dovete dire qualcosa, fatelo entro settembre. Le cose di solito le tenete dentro e poi sbottate. Sul lavoro dovete pensare che vivete una fase di transizione verso una nuova situazione.Cinque stelle al Cancro. In questi giorni dovreste ricevere buone notizie. Non siete leggeri e sereni perché avete Saturno opposto, ma qualcosa si muove ed è buon inizio. L'astrologo parla di una vera e propria rinascita lavorativa. E non dimenticate l'amore perché non vi ha dimenticato.Cinque stelle al segno dello Scorpione. Volete garanzie dalla persona che amate e rischiate di arrabbiarvi. Tutte le ansie sono da combattere e arrivano le prime vittorie importanti. Vincerete, infatti, sfide difficili, ma non esagerate con gli eccessi.Cinque stelle al segno del Sagittario. La fase è creativa e vi trova protagonisti. In amore Venere è attiva e i progressi sono inevitabili anche se lenti. Questa fine del mese appiana i contrasti.