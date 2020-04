Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 aprile: il Cancro saluta Saturno, giorni promettenti per il Capricorno

Paolo Fox

Come ogni lunedì, eccodellaLe previsioni astrologiche per tuttisono tratte dall'oroscopo del noto astrologo. Dal segno dell'fino aiecco cosa dicono le stelle per questa settimana.Inizia il recupero per il segno dell'Ariete. Venere aiuta i rapporti di coppia, mentre i singole potranno fare nuovi incontri entro giugno, quarantena permettendo. Anche sul lavoro qualcosa si rimette in moto: possibile riprendere i progetti lasciati in sospeso, ma è necessario non azzardare.Qualche perplessità in amore e il consiglio di Palo Fox e di mollare i freni e di lasciarsi andare un po' di più. Giovedì sarà la giornata più fortunata, mentre le difficoltà lavorative potranno essere affrontate con un po' di creatività.Venere favorevole aiuta a far breccia nei cuori e a lanciarsi senza paura. Con un cielo così impossibile fallire. Chi è in coppia ritroverà maggiore armonia, mentre sul lavoro le cose migliorano poco a poco.Saturno 'Contro' finalmente abbandona il Cancro. Il Pianeta lascia la posizione dissonante e questo incoraggia il Cancro a prendere nuove iniziative sul lavoro. Nella prossima settimana anche l’amore ricomincia a funzionare, ma il periodo migliore arriverà non prima di fine giugno.La settimana regala ai nati Leone una rinnovata tranquillità in amore. Occhio solo a giovedì, perché potrebbero esserci discussioni in famiglia. Anche l’aspetto lavorativo migliora: arrivano nuove idee, ma è bene non esagerare.Bene non essere troppo polemici questa settimana. C'è chi discute con il partner per ogni cosa. Giovedì regalerà qualche soddisfazione in più nel lavoro, ma i progetti vanno avanti con un po' di lentezza.Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, l’amore va alla grande. Venere in buon aspetto aiuta sia le storie appena nate che quelle di lunga durata. Molto bene le giornate di mercoledì e giovedì. Sul lavoro in arrivo una scelta importante.La settimana inizierà col piede giusto. Paolo Fox consiglia di sfruttare le giornate di lunedì e martedì per risolvere i problemi di lavoro. In amore qualche difficoltà in più. Attenzione alle tensioni di mercoledì e giovedì.Si prospetta una settimana piuttosto altalenante in amore a causa dell’opposizione di Venere. Un po' di nervosismo con il partner, mentre il lavoro procederà lentamente. La giornata di oggi la più produttiva.Settimana molto promettente. Il lavoro regala enormi soddisfazioni con un po' di impegno e fiducia. In amore si è più lucidi rispetto al passato: ora i nati Sagittario hanno capito cosa vogliono davvero in un rapporto.Venere è a favore, ma occorre lasciarsi andare. L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana prossima incoraggia a fidarsi un po’ di più del partner. Sul lavoro c’è aria di rivoluzione. Giovedì la giornata più nervosa.La settimana si profila abbastanza sottotono. Preferibile non cadere nelle polemiche con i partner, mentre il lavoro fatica ad avviarsi. Bisogna avere molta pazienza.