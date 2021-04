Oroscopo di Paolo Fox settimana dal 26 aprile al 2 maggio: ecco le previsioni segno per segno

Paolo Fox, come ogni lunedì ci racconta l'oroscopo della settimana da lunedì 26. Alcuni segni saranno baciati dalle stelle, altri faticheranno un po'. Nel corso della settimana si entra anche nel mese di maggio, decisivo per i cambiamenti di alcuni elementi dello zodiaco. Come sempre l'astrologo noto della televisione fa le sue previsioni ma avverte: «Non credete ma verificate». Dalla dodicesima alla prima posizione ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE. Sarà una settimana a cinque stelle per i nati dell'Ariete. In amore, le coppie nuove sono molto promettenti per il futuro, siete in una fase di crescita interiore. Anche se siete sotto la protezione di Giove, dovete discutere di cose importanti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano cambiamenti positivi, a breve ritroverete anche una grande voglia di fare.

TORO. Settimana promettente per i nati del Toro che continuano ad essere travolti dalla passionalità di Venere. Cercate però di stare alla larga dalle persone sbagliate. Le famiglie saranno chiamate a fare delle scelte importanti. Sul lavoro è una fase di confusione, alcuni potrebbero dover prendere delle decisioni importanti.

GEMELLI. Questa è la settimana giusta per esternare i vostri sentimenti. Venere sarà positiva per tutto il mese di maggio, quindi cercate di approfittarne se avete qualcuno che vi interessa. Giovedì 29 aprile sarà un giorno agitato, soprattutto se ci sono problemi economici con un ex. Per quanto riguarda il lavoro, entro maggio potreste pensare a un cambiamento.

CANCRO. La settimana procederà senza grossi intoppi. La prima parte del mese di aprile non è stata facile per l'amore, ma adesso le cose cambiano e potreste decidervi anche a fare il primo passo se c'è una persona che vi interessa. Le giornate di martedì 27 e mercoledì 28 aprile saranno importanti. In campo lavorativo, questa seconda parte di aprile sarà migliore della prima.

LEONE. Settimana sottotono per i Leoni. State attraversando un momento di forte agitazione in amore, alcuni potrebbero aver iniziato anche l'anno con una forte delusione in amore. Se poi siete in coppia con un Toro o un Acquario la situazione è ancora più complicata. Sul lavoro state cercando delle soluzioni, ma non è facile.

VERGINE. Splendolo le stelle pe la Vergine. Vivrete una settimana intrigante dal punto di vista sentimentale, ma tutto dipende da voi: se pensate troppo al lavoro è normale che l’amore passi in secondo piano. Entro la fine del mese potrebbe arrivare una bella notizia. Sul lavoro siete pronti a tornare in pista, se avete intenzione di cambiare lavoro, fate una richiesta.

BILANCIA. Chi all'inizio del mese non era convinto di un amore è possibile che ora sia single, le cose però cambiano e con Venere che non è più in opposizione si può recuperare. Alcune coppie affiatate finalmente possono legalizzare l’unione. Per quanto riguarda il lavoro, periodo positivo per coloro che devono risolvere un problema o che hanno dovuto chiudere un’attività nel mese di marzo.

SCORPIONE. In questo periodo state cercando una relazione che sia poco impegnativa. Sentite l’esigenza di vivere nuove emozioni, ma preferite stare lontani dalle complicazioni. Sul lavoro anche sarà una settimana sottotono.

SAGITTARIO. Chi ha incontrato una persona all'inizio di aprile sentirà il desiderio di continuare a frequentarla, se invece siete single per l'amore dovrete aspettare luglio che promette incontri indimenticabili. Giovedì 29 e venerdì 30 aprile promettono di essere giornate positive per l’amore. Sul lavoro cercate di non fermarvi e andate avanti, sarà questa la chiave del successo.

CAPRICORNO. Momento positivo per il Capricorno che finalmente vede più chiaro in amore. Le coppie che hanno vissuto una crisi ora sono pronte per nuovi progetti. Sul lavoro potreste aver vissuto delle situazioni complicate, serve ancora pazienza.

ACQUARIO. Siete in un periodo in cui state cercando qualcosa che appaghi la vostra vita. La settimana entrante non è delle migliori, soprattutto se ci sono state incomprensioni nella coppia. A metà settimana viene a galla qualche dubbio lavorativo o economico, ma cercate di lasciare le cose come come si trovano.

PESCI. Le stelle vi aiutano a dimenticare chi vi ha fatto del male. Le coppie longeve che hanno superato diverse difficoltà vivranno un periodo sereno, ma nei rapporti con Vergine e Capricorno si potrà sentire la mancanza della passione necessaria a tenere vivo un rapporto. Sul lavoro non è un periodo eccezionale, serve un po' di pazienza.

