Oroscopo di Paolo Fox per la settimana: Pesci insoddisfatti in amore, tensioni per la Bilancia

L'ditorna come ognia parlare di. Nel primo giorno dellache va dal 5 all'11 ottobre il noto astrologo assegna le consuete- da due a cinque - in diretta dallo studio televisivo deE lo fa accennando alle previsioni per i prossimi giorni. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «L'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate».Due stelle al segno della Bilancia per la giornata di oggi. In una situazione così difficile non vi siete mai trovati e percepite il conflitto: sono tutti contro di voi. Nel caos generale troverete la liberazione, soprattutto a partire dal 21 dicembre.Due stelle al segno dell'Acquario. Ancora non avete trovato la vostra strada, ma avete voglia di cambiare. Calma e sangue freddo perché in questi giorni conviene essere cauti. Da fine anno potete fare molto. Non lasciate il certo per l'incerto.Tre stelle all'Ariete per la giornata di oggi. State lavorando a nuovi progetti dopo una lunga pausa e pensate a quello che andrete a fare nel prossimo anno. Qualcosa si muove all'orizzonte, ma ancora non c'è nulla di concreto. Alla volontà l'astrologo darebbe cinque stelle.Tre stelle anche ai Gemelli per oggi. Siete un po' nervosi e scalpitate, ma non temete perché l'anno prossimo avrete qualcosa di più. Il 2021 sarà l'anno dei segni d'aria. In queste giornate dovete mettere un po' di attenzione nelle questioni di normale routine.Tre stelle al Leone. Se avete un ruolo importante, non siete contenti dei risultati, ma vi piace rischiare. Non date spazio a progetti troppo ambiziosi, perché da dicembre ci sarà qualche pianeta contrario. In amore siete molto più motivati.Tre stelle al segno dello Scorpione perché oggi la luna è in opposizione. Ci vuole un po' di concentrazione per mettere a posto quello che state facendo. Cercare di rilassarvi.Quattro stelle al segno del Toro. Sarete sempre più sorridenti in questi giorni e sappiate che le cose che vi mettete in testa oggi godono di pianeti favorevoli. Potete fare delle scelte di coppia importanti.Quattro stelle. Se c'è stata una situazione difficile in amore dovete cercare di riparare i danni. Quando siete convinti che la persona sia quella giusta l'amore dura tanto. Purtroppo Giove e Saturno sono ancora opposti. Da dicembre belle chiamate importanti per il lavoro.Quattro stelle al segno del Sagittario per oggi 5 ottobre e una buon quadro astrale per i prossimi giorni. Venere è altalenante, ma c'è uno sblocco in atto. Dicembre cambierà le carte in tavola anche per chi ha iniziato un progetto lavorativo.Quattro stelle al segno dei Pesci, che si sente insoddisfatto in amore. Avete un debito nei confronti di una persona, vi lamentate che non vi è vicina, nonostante quello che fate per lei. Se è una persona che non amate, invece, dovete fare chiarezza. Mercurio aiuta nelle questioni pratiche.Cinque stelle al segno della Vergine. Osate e non avete paura. Il periodo sarà favorevole per gli incontri. Domani Luna nervosa che chiede pazienza. Gli imprevisti non spaventano.Cinque stelle anche al segno del Capricorno. In questo momento potete fare molto. A novembre saranno messi in campo nuovi progetti. In queste ore, massimo domani, potrebbe arrivare una bella soddisfazione.