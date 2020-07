L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 6 al 12 luglio: Scorpione su tutte le furie, Capricorno favorito in amore

Oroscopo

Paolo Fox

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 15:01

Come ogni lunedì torna ldiper tutta la settimana. Dopo la fine di questa stagione de I Fatti Vostri, le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale sono diffuse tramiteMarte nel segno vi aiuta ad affrontare i problemi con coraggio, ma vi sentirete molto stanchi e nervosi.Cercate di ritornare a essere quello che eravate qualche mese fa, soprattutto sul lavoro.Giove e Saturno sono favorevoli. I problemi del lavoro sono stati tanti, ma ora potete recuperare.Alcuni possono avere già ricevuto una conferma, mentre altri ricominceranno da settembre. In amore se c’è qualcuno che vi interessa, entro agosto potreste fare una bella scoperta.Momento delicato che vi deve portare a essere pronti a tutto. Entro la fine dell’anno avrete Saturno favorevole e non sarà facile portare avanti alcuni progetti. L'importante è andare avanti. Venere aiuta i sentimenti, ma in alcuni casi mette in crisi.La settimana parte con una giornata molto interessante, sebbene sul lavoro ci siano problemi di rinnovi e di contratti. In amore questo è un mese importante perché sono favorite le nuove conoscenze.Nel lavoro resta ancora qualche incertezza. Non avevate previsto qualche lotta, cercate di non esagerare con le reazioni. Non mollate perché la settimana si concluderà con un ottimo weekend.Buon oroscopo per la vita professionale. Meno per i sentimenti. Saturno è molto interessante nel settore del lavoro. Potrebbero nascere delle occasioni fuori città.In questi giorni sentite che qualcosa non va per il verso giusto dal momento che giugno e luglio sono dei mesi piuttosto complicati. Sul lavoro le cose vi sembrano difficili da gestire. In amore ci vuole pazienza.Siete molto arrabbiati per qualche cosa che non è andata come vi aspettavate. Avete interrotto rapporti sul lavoro e nelle amicizie. Ci sono delle tensioni da risolvere anche a livello sentimentale.Per migliorare la vostra situazione dovrete aspettare la fine dell'anno. Aspettate una riscossa che arriverà e negli ultimi mesi del 2020 riuscirete ad avere una rivincita. Restano molti conflitti in amore, soprattutto per chi è in bilico tra due storie.Luglio è un mese interessante per le relazioni, dovreste approfittatene, perché agosto sarà meno favorevole. Cercate di chiarire le incomprensioni in questo mese. Siete sottoposti a molte pressioni, ma alcune relazioni possono aiutarvi sul lavoro.La routine vi stanca. Le stelle da una parte vi aiutano a risolvere le tensioni, dall'altra le creano.Dovreste cercare di fare ciò che desiderate, specialmente in amore. Una persona che vi interessa potrebbe farvi trovare la complicit. Attenzione alla salute.In amore ci sono delle relazioni che non vanno e delle tensioni difficili da superare. Agosto sarà, invece, un mese di nuove emozioni. Durante questa settimana potrebbe essere difficile affrontare i problemi, abbiate un po’ di pazienza.