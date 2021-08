Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 agosto: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox della settimana dal dal 23 al 29 agosto: ecco le previsioni segno per segno. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox «non credete ma verificate». Ecco nel dettaglio gli astri:

ARIETE - Settimana buona e con tanti cambiamenti in vista. Fate attenzione in particolar modo nella giornata di mercoledì 25 agosto di stare tranquilli e di non prendervela se qualcosa non è andato secondo il verso giusto. Bene il lavoro.



TORO - Cinque stelle per voi e ottime novità in vista soprattuto in campo lavorativo. Saturno vi suggerisce di non sprecare soldi e valutare bene i prossimi investimenti. In amore le cose stanno migliorando anche se lentamente.

GEMELLI - La vostra insoddisfazione in campo lavorativo si fa sentire sempre di più, cercate di trattenervi e non buttate tutto all'aria... non è il momento. Venere in aspetto buono anche se non siete sicurissimi dei vostri sentimenti.

CANCRO - Ottime notizie per i single ma anche per chi è in coppia, fiori d'arancio in vista e anima gemella pronta a bussare alla vostra porta. Sul lavoro siete un po' nervosi ma non demordete, da venerdì 27 agosto tutto potrebbe cambiare.

LEONE - Buone notizie sia in amore che sul lavoro. Venere favorevole, annuncia emozioni e i professionisti possono avere già ricevuto una proposta. Siate come sempre cauti cauti con il denaro ma la fortuna è dalla vostra.

VERGINE - Settimana super. Il Sole entra nel vostro segno zodiacale e l'amore risplende. È un periodo importante per chi vuole sposarsi o recuperare una crisi. Cercate di allontanare da voi le persone negative

BILANCIA - Amore particolarmente favorito in questa ultima settimana d'agosto, datevi da fare. Ottimo momento sul lavoro per tirare fuori i progetti che avete pianificato negli ultimi mesi, perchè settembre potrebbe essere il mese adatto per realizzarli.

SCORPIONE - Lunedì e martedì saranno particolarmente buoni per voi sia in campo sentimentale che professionale. Lasciate perdere chi vi ha fato del male e iniziate a concentrarvi sulla vostra felicità.



SAGITTARIO - Settimana davvero pesante con tanti problemi da risolvere. Se dovete affrontare un discorso importante, fatelo a metà settimana, perchè potrebbe arrivarvi una buona notizia. Venere torna finalmente favorevole, guardatevi intorno.

CAPRICORNO - Settimana fiacca ma con Marte, Venere, Saturno e Sole favorevoli, niente male! . Se state aspettando delle risposte arriveranno a breve e vi cambieranno l'umore. In amore dovete aspettare ancora, da settembre tutto migliorerà.

ACQUARIO - Cinque stelle per voi e settimana fantastica per portare avanti progetti e cambiamenti. La Luna vi accompagnerà fino ad inizio settembre. In amore, avete una grande disponibilità, soprattutto a metà settimana, per fare incontri.



PESCI - Complicazioni nelle coppie appena nate, lasciate perdere le discussioni banali e concentratevi sulle cose realmente importanti. Ricaricate le pile perché da settembre a novembre ci saranno grossi cambiamenti nella vostra vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 14:26

