L'oroscopo della settimana di Paolo Fox: giornate positive per i segni di fuoco, Cancro ancora sottotono

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va da lunedì 27 giugno 2022 fino al weekend. L'astrologo, volto noto della televisione dà i suoi consigli su come affrontare la settimana. Ecco nel dettaglio:

ARIETE. Buone notizie per l’amore perché le storie che nascono ora sono davvero importanti e anche i single possono lasciarsi andare alla passione. Bene l’intesa con i nati sotto il segno del Leone. Sul lavoro cercate di non isolarvi, il momento migliore arriva nel fine settimana.

TORO. In amore è arrivato il tempo del perdono, cercate di mantenere la calma e di abbandonarvi alle belle emozioni. Sul lavoro fate attenzione ai problemi legati al denaro.

GEMELLI. In questa settimana sarete chiamati a fare scelte importanti in amore, grazie a Venere che è dalla vostra parte: gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, sono in arrivo delle belle novità: cercate di cimentarvi in cose nuove, potreste restare stupiti.

CANCRO. In amore risentite del passato, visto che avete dovuto fare i conti con qualche difficoltà ora la paura è di commettere gli stessi errori. Sul lavoro, a fine mese arriverà una bella intuizione: Marte e Giove sono dissonanti, quindi meglio fare attenzione soprattutto dal punto di vista economico.

LEONE. Buone notizie per l’amore perché Venere, Giove e Marte sono dalla vostra parte. Il periodo migliore è nel dine settimana quando sarà nel segno anche la Luna. Sul lavoro avete molte idee e ogni problema si potrà superare con calma.

VERGINE. In amore cercate di smettere di combattere contro voi stessi, avete superato una crisi ora rimettetevi in gioco. Le storie che nascono ora sono disimpegnate. Sul lavoro, avrete l’opportunità di chiudere patti e alleanze, ma programmate bene le cose senza fretta.

BILANCIA. In amore meglio evitare le tensioni perché nell’aria c’è un po’ di agitazione. Venere è dalla vostra parte ma dovete di fare chiarezza nel vostro cuore. Bene e intriganti i rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Gemelli. Sul lavoro guardate al futuro con ottimismo e serenità.

SCORPIONE. Il cielo in amore promette grandi cose, ma l’amore sarà ancora più soddisfacente dalla seconda metà di luglio quando Venere tornerà dalla vostra parte. Gli incontri sono favoriti anche sul lavoro.

SAGITTARIO. Il cielo in amore è un po’ strano perché Venere è opposta. Se una storia non funziona dovete fare chiarezza ed è meglio farlo il prima possibile. Sul lavoro avete molti progetti ma è bene pianificare tutto prima di agire.

CAPRICORNO. In amore siete diffidenti, ma non dovete. Cercate di lasciarvi andare e farvi conoscere. Occhio alle giornate di mercoledì e giovedì perché ci sarà del disagio. Sul lavoro, siate pazienti, in questo periodo dovete sapervi accontentare.

ACQUARIO. L'inizio della settimana parte bene per l'amore. Gli incontri saranno intriganti, ma dovete lasciarvi andare alla passione. Sul lavoro siete molto creativi, le soddisfazioni arriveranno quando meno ve lo aspettate.

PESCI. In amore siete diffidenti, avete bisofno di tempo, ma le giornate di mercoledì e giovedì promettono grandi cose: cercate di lasciarvi andare. Sul lavoro c'è un po' di nervosismo ma la settimana si concluderà bene, soprattutto tra giovedì e venerdì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 10:46

