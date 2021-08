Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 agosto: ecco le previsioni segno per segno

Le previsioni settimanali per l'Oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo racconta segno per segno le previsioni riguardano l'amore, il lavoro e la fortuna per tutta la settimana che va dal 9 al 15 di agosto. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox «non credete ma verificate». Ecco nel dettaglio gli astri:

ARIETE. In questo periodo siete molto esigenti, ma ricordate che dopo Ferragosto Venere sarà contraria. Se vi piace qualcuno, è il momento giusto per farsi avanti, soprattutto perché la seconda parte del mese sarà molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, non temete perché tutti i vostri sforzi andranno a buon fine.

TORO. Arrivano buone notizie in amore, Venere dalla vostra parte favorisce gli incontri. Se qualcuno vi piace fatevi avanti, ma solo se vi fate avanti nei prossimi giorni. Sul lavoro sono in arrivo dei cambiamenti, ma Saturno non è dalla vostra parte, per questo si raccomanda cautela.

GEMELLI. Da dopo Ferragosto le cose andranno per il verso giusto. Sul lavoro le stelle vi permettono di fare un passo in avanti ma state attenti alle circostanze. Attenzioni alle spese impreviste.

CANCRO. Venere è dalla vostra parte e nei prossimi giorni sarà sempre meglio. Cercate di eliminare delle piccole incomprensioni che potrebbero sorgere senza fare troppo i testardi. Sul lavoro la settimana sarà interessante e avrete voglia di rimettervi in gioco e in alcuni casi di ricominciare da zero.

LEONE. Cercate di fare attenzione soprattutto con i nati sotto il segno dell’Acquario e del Toro. In generale per molti è un periodo costruttivo. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti da affrontare. Avete bisogno di un po’ di riposo.

VERGINE. Venere è dalla vostra parte anche se voi siete ancora un po' diffidenti. Per quanto riguarda il lavoro sono in arrivo delle novità soprattutto per chi a fine luglio ha concluso un accordo.

BILANCIA. L'amore sta per riprendere il volo. Avete ritrovato la giusta serenità e sapete come affrontare ogni situazione con determinazione e tranquillità. La Luna nel segno da giovedì permetterà di far decollare nuove relazioni. Il lavoro è in un momento di crescita, anche per chi ha iniziato l'anno con qualche dubbio.

SCORPIONE. Cercate di evitare scontri se siete innamorati di qualcuno, soprattutto nel weekend. In questo periodo serve pazienza, soprattutto con i nati dello Scorpione o dell'Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono in arrivo dei cambiamenti. Cercate di essere cauti.

SAGITTARIO. La situazione non è delle migliori, soprattutto se vi piace qualcuno che non ricambia lo stesso sentimenti, ma la seconda parte del mese sarà sicuramente migliore. Sul lavoro molti progetti sono fermi ma presto arriverà la vostra ascesa.

CAPRICORNO. Favoriti gli incontri in questo periodo, lasciatevi andare ad emozioni e nuove storie. Bene i rapporti con i nati della Vergine e del Toro. Sul lavoro arriverà presto una risposta che aspettavate da tempo.

ACQUARIO. In amore la situazione inizia a farsi interessante grazie a Venere che non è più opposta, presto arriveranno belle emozioni e addirittura qualche relazione potrebbe essere più trasgressiva. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rilassarvi e di mantenere la calma.

PESCI. Venere in opposizione porta dubbi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete parlare con il capo è meglio rimandare. A fine anno e soprattutto nel 2022 tutto procederà per il verso giusto perché Giove sarà stabilmente nel vostro segno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 14:11

