Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 febbraio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 febbraio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. L'amore procede a gonfie vele, dal 20 febbraio Venere sarà dalla vostra parte e questo favorisce gli incontri. Giove è con voi e porterà grandi novità. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, dovete portarle avanti e iniziare a pensare al futuro.

TORO. In amore siete un po’ intolleranti, forse percepite il poco coinvolgimento del partner nella vostra relazione, Venere è favorevole, ma tutto dipende da voi. Cercate di essere prudenti sul lavoro.

GEMELLI. Le storie che nascono ora hanno bisogno di certezze, ma martedì dovete fare attenzione perché potreste essere più critici del dovuto. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle incomprensioni: forse dovete organizzarvi meglio.

CANCRO. Lasciatevi andare all'amore, Venere è dalla vostra parte. Se in passato avete avuto delle brutte esperienze è il caso di archiviarle e andare avanti proprio ora che gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma.

LEONE. Siete molto gelosi in amore, forse troppo, cercate di non far in modo che questo vi ostacoli. Mettete da parte l'orgoglio, soprattutto se vi rapportate con una persona nata sotto il segno dello Scorpione.

VERGINE. Venere è in opposizione, quindi in amore dovete fare attenzione, soprattutto se avete dovuto fare i conti con delle crisi. Attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è importante, ma dovrete superare degli ostacoli.

BILANCIA. Cercate di andare avanti in amore, soprattutto dopo la crisi vissuta a dicembre. Siete molto stanchi sul lavoro e la fatica si farà sentire. Portate pazienza.

SCORPIONE. Lasciatevi andare all'amore in questo periodo che Venere è in una bella posizione. La passione c’è, ma attenzione ai rapporti altalenanti con i nati sotto il segno dell’Acquario e del Leone. Sul lavoro potrete prendervi qualche rischio, ma fate attenzione.

SAGITTARIO. Se siete single non volete legarvi, ma siete in cerca di belle emozioni. Cercate di non pensare troppo al passato e agli errori fatti, meglio concentrarsi sul futuro.

CAPRICORNO. Venere è dalla vostra parte, non mancheranno le opportunità, cercate di lasciarvi andare alle emozioni e agli incontri, soprattutto nel weekend. Tante novità anche sul lavoro.

ACQUARIO. In amore avete bisogno di fermarvi, di riflettere e di capire bene come muovervi. Per quanto riguarda il lavoro, entro maggio potete agire se cercate conferme.

PESCI. Favorite nuove relazioni e amicizie che nascono in questo periodo. Questa settimana sarà piena di passione, sopratutto nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi e dovete fermarvi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 11:00

