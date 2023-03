Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 6 al 10 marzo: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 10 marzo. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Venere è ancora dalla vostra parte, per questo non dovete mettervi da parte e chiudervi in casa. Se avete troncato una storia, dovete andare avanti e trovare un nuovo punto di riferimento. Per quanto riguarda il lavoro, ora dovete ricominciare.

TORO. Il cielo promette bene in amore, Venere sarà nel segno da metà mese e un’attrazione potrà diventare qualcosa di importante. Lasciatevi andare e cercate di farvi conquistare dalla mente, non solo dal fisico. Sul lavoro le idee non vi mancano, cercate di stare lontani dalle polemiche.

GEMELLI. In amore non dovete dare tutto per scontato e dovete mantenere la calma, soprattutto se siete un po’ confusi e agitati. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ confusi, Saturno è contrario.

CANCRO. Cercate di non essere pessimisti in amore, Mercurio è dalla vostra parte e un'amicizia potrebbe diventare anche qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro, fate grande attenzione perché avete Giove contro e quindi dovete riflettere bene.

LEONE. Lasciatevi andare all'amore, soprattutto nella giornata di domenica quando la Luna sarà con voi. Buoni i rapporti con i nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete, ma presto dovrete prendere una decisione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di chiudere un accordo entro i primi di maggio.

VERGINE. Da un po' avete messo da parte i vostri sentimenti, ma da metà mese Venere tornerà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, dovete aprirvi a nuove occasioni perché i cambiamenti sono dietro l’angolo.

BILANCIA. In amore dovete mantenere la calma, soprattutto se pensate che chi vi sta vicino non vi ha detto tutta la verità. Confronti accesi nel corso della giornata di venerdì, ma cercate di pensare bene a quello che dite. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va a rallentatore.

SCORPIONE. In amore dovete chiarire subito se ci sono stati dei contrasti. Attenzione ai rapporti che nascono ora perché l’agitazione è nell’aria: cercate di non prendere decisioni dettate dalla fretta.

SAGITTARIO. Avete voglia di lasciarvi andare alla passione e ritrovare la serenità. Cercate, però, di non alimentare polemiche a metà settimana e di fidarvi un po’ di più. Per quanto riguarda il lavoro, dovete recuperare e rivedere degli accordi.

CAPRICORNO. Attenzione in amore, non buttatevi a capofitto nelle storie e mantenete la calma. Per il lavoro è un periodo molto importante.

ACQUARIO. In amore, se siete soli da tempo, lasciatevi andare alla passione, perché potrebbero nascere belle storie. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo promette bene e aiuta i liberi professionisti.

PESCI. Un amore nato quasi per gioco può diventare importante: Saturno è dalla vostra parte, gli incontri sono favoriti e potrete anche chiudere un rapporto che non vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e dalla vostra forza di volontà.

