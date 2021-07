Oroscopo di Paolo Fox, la settimana che va dal 5 luglio: ecco i consigli per i segni zodiacali

Al via le previsioni settimanali per l'Oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo dà i consigli per la settimana che va dal 5 luglio fino a venerdì. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati come ogni lunedì. Le previsioni riguardano l'amore, il lavoro e la fortuna, ma come dice sempre Paolo Fox «non credete ma verificate». Ecco quali tra i dodici segni zodiacali avranno più fortuna.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

ARIETE

Settimana molto pesante per il segno dell'Ariete. Il clima è teso e avete molti impegni che portate avanti in simultanea. Questo potrebbe confondervi. Mercoledì una chiamata inattesa. Qualche discussione nascerà con il partner verso metà settimana.

TORO

Per il Toro le cose vanno bene, state lavorando a progetti stimolanti e potete ottenere molto. Durante la giornata di domenica sarà importante staccare la spina e recuperare dalle fatiche delle settimana. Giovedì attenzione in amore.

GEMELLI

I Gemelli sono in crisi in amore, cercate di recuperare con qualcosa di romantico. Per quanto riguarda il lavoro, sono ore decisive, un grande progetto potrebbe essere portato a termine.

CANCRO

Settimana un po′ sottotono per i Cancro. Non vi siete fermati un attimo in questi ultimi giorni e adesso siete stanchi. Affrontate la sfida che avrete di fronte con la massima energia.

LEONE

Il Leone sarà accompagnato da Giove e Nettuno per tutta la settimana e sarà un aiuto per le scelte difficili. Avete davanti a voi molte opportunità, ma dovete analizzarle con calma e capire cosa è meglio.

VERGINE

La Vergine avrà novità in amore. Una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più e mettervi in confusione. Per quanto riguarda il lavoro, impegnative saranno le giornate del 6 e 7 luglio.

BILANCIA

Settimana abbastanza tranquilla per la bilancia, ma in amore potrebbero esserci delle discussioni. Cercate subito di mettere da parte il vostro orgoglio. Sul lavoro le idee non vi mancano, concretizzate.

SCORPIONE

Settimana difficile per lo Scorpione, che la giornata di martedì dovrà affrontare un problema familiare. Non vi scoraggiate e resistete.

SAGITTARIO

Amore a gonfie vele per il Sagittario. In particolare la giornata di venerdì sarà ricca di colpi di scena. Lasciatevi andare e non precludetevi nulla.

CAPRICORNO

Lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate importanti per il futuro del Capricorno. Ci saranno occasioni e si dovranno fare delle scelte. Rimanete concentrati e rimandate qualsiasi appuntamento.

ACQUARIO

Tra martedì 6 e mercoledì 7 arriveranno belle notizie lavorative per l'Acquario, che non vedeva l'ora di cambiare qualcosa. Nei sentimenti attenzione soltanto a domenica 11 quando Giove entrerà nel vostro cielo.

PESCI

I Pesci potrebbero conoscere una persona speciale cquesta settimana. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a giovedì, potreste fare i conti con una situazione difficile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA