Oroscopo Paolo Fox settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 gennaio al 5 febbraio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.

ARIETE. Sarà una settimana molto positiva, soprattutto per quello che riguarda l'amore visto che Venere è dalla vostra parte, cercate di approfittarne. Sul lavoro, le soddisfazioni non mancano, ma dovete impegnarvi un po’ di più e pensare al futuro. Valutate le offerte che arriveranno.

TORO. L'amore bussa alla vostra porta come non capitava da tempo grazie alla nuova posizione di Venere. Le storie che nascono in questo periodo sono favorite, forte la passionalità. Non vi mancano idee vincenti per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione però alle finanze.



GEMELLI. In amore dovete fare attenzione e non prendere decisioni affrettate, i nuovi incontri sono incerti, forse qualcuno ha avuto dei problemi legati alla lontananza. Sul lavoro cercate più stabilità, ma entro la metà di febbraio arriverà una bella notizia e ritroverete equilibrio.

CANCRO. Avete ritrovato la fiducia in amore, ma dovete fare attenzione. Le relazioni che nascono ora sono speciali e intriganti. Cercate di essere più attenti e concentrati sul lavoro, non tutto sta andando nel verso giusto. Qualcuno potrebbe essere messo alla prova. Attenzione alle finanze.

LEONE. In amore c’è qualcosa che non va, cercate di fate chiarezza questa settimana. A febbraio in arrivo belle emozioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e dei Gemelli. Sul lavoro, Giove fino alla metà di giugno sarà dalla vostra parte, muovetevi bene.

VERGINE. Venere opposta invita a mantenere la calma, siete scettici in amore, avete bisogno di maggiori sicurezze. Abbiate pazienza sul lavoro, potrebbero essere rivisti degli accordi, capite bene come agire prima di prendere una decisione importante.

BILANCIA. Le nuove storie partono con un freno a mano tirato, ma presto potrebbero arrivare delle belle conferme. Ora siete alla ricerca di qualcosa, ma non avete voglia di impegnarvi per sempre. C'è ancora un po' di nervosismo sul lavoro, ma abbiate pazienza che arriveranno i primi risultati e potrete togliervi delle belle soddisfazioni.

SCORPIONE. In amore con Venere dalla vostra parte avrete ottime chance di successo, non è difficile lasciarsi andare alla passione. Bene la giornata di giovedì. Sul lavoro vi state esponendo troppo, cercate di essere sicuri delle vostre idee e del cammino da intraprendere.

SAGITTARIO. Venere è contraria e non vi permette di lasciarvi andare completamente all'amore. Meglio non sperare nel "per sempre" in questo momento e procedete con i piedi di piombo. Non tutto va come vorreste nemmeno sul lavoro, Giove porterà le prime conferme a maggio, abbiate pazienza.

CAPRICORNO. L'amore procede a gonfie vele, soprattutto con i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione. Sul lavoro, iniziate a pensare a dei progetti che prenderanno il via a maggio, le soddisfazioni da qui alla primavera non mancheranno, anche se dovrete fare qualche sacrificio.

ACQUARIO. Venere è dalla vostra parte, quindi in amore potete anche lasciarvi andare, soprattutto nella giornata di martedì. Chi deve chiudere una storia può farlo il prima possibile. Sul lavoro, Giove fino a metà maggio sarà favorevole, approfittate di questo momento.

PESCI. Venere vi protegge e la Luna sarà presto con voi, per questo potrete e dovrete lasciarvi andare ai nuovi incontri che potrebbero permettervi di trovare l'anima gemella. Sul lavoro arriverà presto una risposta che stavate aspettando. Potreste superare un esame difficile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 12:01

