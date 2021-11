Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 novembre: classifica e segni favoriti

Paolo Fox condivide l'Oroscopo della Settimana con i telespettatori de I Fatti Vostri e stila la classifica dei segni zodiacali dal dodicesimo fino al primo posto. Per la settimana dal 29 novembre fanalino di coda è il segno del Cancro, mentre è più fortunato l'Acquario. L'astrologo, volto noto della televisione, dà i consueti consigli per come affrontare i prossimi giorni.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA

CANCRO Il cancro, al dodicesimo porto, parte con qualche dubbio e anche con qualche polemica in questa settimana. Specialmente l'inizio è sottotono, problemi a galla.

BILANCIA All'undicesimo posto il segno della Bilancia. Siete persone di altri tempi e volete mettere ordine nella vita affettiva. Periodo di pensieri per il cuore e per questioni pratiche.

TORO Questa settimana è un po' particolare per il segno del Toro, al decimo posto. A metà settimana potrebbe esserci qualche problema con il partner. Potreste anche essere attratti da altre persone.

VERGINE Al nono posto il segno della Vergine che ha Mercurio dissonante. La routine potrebbe stancarvi, tra venerdì e domenica concedetevi di più nelle storie d'amore.

GEMELLI Ottavo posto in classifica per il segno dei Gemelli. L'opposizione di Sole e Mercurio vi rende annoiati. Mancano gli stimoli mentali.

SCORPIONE Cielo importante per le intuizioni e le emozioni per lo Scorpione, collocato al settimo posto. Potreste anche risentire una persona che non sentivate da tempo.

PESCI A metà classifica, al sesto posto il segno dei Pesci. A gennaio arriva Giove, iniziate a ribellarvi e se state rimpiangendo qualcuno che ha sbagliato perdete tempo.

LEONE Al quinto posto della classifica il segno del Leone. Con Saturno opposto siete stanchi di fare le stesse cose e vi lanciate in nuovi progetti. Grande cielo nel weekend.

ARIETE Arriva qualcosa in più per il segno dell'Ariete, che sfiora il podio piazzandosi al quarto posto della classifica. A maggio arriva Giove e dopo due anni pesanti ci sono tante cose da recuperare.

SAGITTARIO Luna nel segno del Sagittario, sul gradino più basso del podio. Siete al terzo posto e questo è un weekend giusto per chiarire i vostri sentimenti. Attenti ai tradimenti.

CAPRICORNO Bel cielo nella parte centrale della settimana per il segno del Capricorno, che Paolo Fox mette al secondo posto della classifica. Farete grandi progetti per il futuro.

ACQUARIO Momento di forza per l'Acquario, cielo bello lunedì e martedì. Fate le cose giuste e non dimenticatevi di pensare anche all'amore soprattutto nel weekend. Primo posto.

