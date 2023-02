Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 27 febbraio al 3 marzo: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 febbraio al 3 marzo. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Per chi desidera sarà la settimana ideale. Con Giove e Venere nel segno sarà possibile prendere in considerazione un nuovo rapporto o chiarirne uno. Sul lavoro miglioramenti in vista, otterrete una bella soddisfazione.

TORO. In amore a breve Giove sarà nel segno e Venere porterà benessere. Staccatevi dal passato e cercate di fare chiarezza. Cambiamenti in atto sul lavoro ma non affidatevi al caso.



GEMELLI. Alcuni single potranno avere delle delusioni in amore, se ci sono state situazioni che vi hanno messo a disagio cercate di fare chiarezza. Favorite quelle relazioni che richiedono poco impegno. Troppe spese in vista, limitatele. Nervosismo con un collaboratore o un capo.

CANCRO. In amore sarà una settimana migliore delle precedenti ma dovete fare attenzione alla dissonanza di Venere. Sul lavoro non ci saranno dei cambiamenti, ma potete avanzare delle proposte.



LEONE. L’amore, se non è tornato, tornerà. Siate forti e coraggiosi. Non sprecate delle occasioni, specie se avete vissuto una separazione. Sul lavoro potrete pensare con maggior libertà e ottenere grandi soddisfazioni.

VERGINE. La passione si riaccende in questa settimana e alcune amicizie potrebbero diventare qualcosa di più. Sul lavoro riflettete su ciò che volete fare perché a breve Saturno inizierà un transito importante: sarete chiamati a prendere una decisione non di poco conto. Attenzione alle spese.

BILANCIA. Alcuni di voi potrebbero avere dei contrasti nelle loro relazioni, vivete troppa competizione e poca condivisione. Sul lavoro, se in passato avete avanzato delle richieste, allora dovrete aspettare pazientemente.

SCORPIONE. Nei primi giorni di marzo potrete rivalutare l’amore. Qualcuno di voi starebbe pensando ad un cambio di casa o un trasferimento. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni importanti: fatevi consigliare da una persona che vi vuole bene.

SAGITTARIO. Inizia per voi una fase di recupero in questa settimana, avrete Giove e Venere favorevoli. L’amore non mancherà. Progetti importanti da curare sul lavoro, potrete ripartire ma fate attenzione a Marte in opposizione.

CAPRICORNO. State attraversando una fase critica per sentimenti, forse avete fatto i conti con una delusione o una separazione. Cercate di essere pazienti con i nati sotto il segno del Cancro o dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, le cose non funzionano come vorreste.

ACQUARIO. Non avete tempo dell'amore per i grandi impegni sul lavoro. Mercoledì vi sentirete molto stanchi, vedrete che tutto andrà per il meglio.

PESCI. In amore incontri intriganti in vista. Non tirate troppo la corda con Leone e Scorpione. Sul lavoro cercate di mantenere la calma, occhio ai colpi bassi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 11:50

