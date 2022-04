L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 aprile 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della Settimana e stila la classifica della fortuna in amore o sul lavoro per tutti i segni zodiacali nei giorni che vanno da oggi, lunedì 25 aprile, al fine settimana. L'astrologo condivide le sue previsioni e i suggerimenti in diretta dallo studio de I Fatti Vostri, ricorda che dal 10 maggio la situazione planetaria cambierà e che l'importante non è crederci ma verificare.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA, LA CLASSIFICA

LEONE Al dodicesimo posto il segno del Leone. A maggio ci sarà una sorpresa. Siete in attesa e in una fase sperimentale, forse avete fatto un esame o aspettate una chiamata. Ci sarà il recupero, per ora siete in stand bye.

VERGINE All'undicesimo posto il segno della Vergine. Siete molto confusi in questi giorni e questo può incidere in amore. O siete stati sotto pressione o siete preoccupati. Da maggio anche la Vergine avrà qualche soddisfazione in più.

SAGITTARIO Al decimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il Sagittario. Fate il conto alla rovescia perché dal 10 maggio ci sarà una rivoluzione e sarete coinvolti. Le stelle vi favoriranno per più di un anno e mezzo.

GEMELLI C'è qualcosa ancora in sospeso per il segno dei Gemelli, che Paolo Fox ha collocato al nono posto. Tornate nervosetti a casa, siete distratti dai pensieri e vi sentite giù di corda in amore. In questi giorni siete irritati.

ARIETE Il segno dell'Ariete si trova all'ottavo posto. Lo sprint non manca e sarete premiati molto presto. Molti di voi hanno qualcosa in pentola, ma in questa settimana c'è agitazione e dovete sistemare questioni legate al passato.

ACQUARIO Al settimo posto della classifica il segno dell'Acquario. Un po' di fatica c'è e vi piace il rischio. Volete sperimentare, siete annoiati. Cielo importante per i sentimenti, chi non ce l'ha potrebbe cercare una storia.

BILANCIA La Bilancia è a metà classifica, al sesto posto. Avete iniziato l'anno con qualche dubbio. A livello fisico è successo qualcosa di inaspettato che vi ha fatto cambiare strada. Settimana attiva, un po' meno tonica nella seconda parte.

CAPRICORNO Al quinto posto in classifica il segno del Capricorno. Se c'è qualche contenzioso aperto toglietevi qualche soddisfazione entro il 10 maggio. Fate una richiesta particolare o fate un acquisto che vi appaga.

SCORPIONE Cielo bello e bella situazione a livello sentimentale per il segno dello Scorpione, che Paolo Fox mette al quarto posto, quasi sul podio. Incontri molto favoriti.

TORO Sul gradino più basso del podio c'è il segno del Toro. Andate molto forte. Avete una bella missione da compiere: difendere proprietà non materiali o amori. Se qualcuno vi tocca qualcosa vi ribellerete.

PESCI Cielo interessante per il segno dei Pesci, che guadagnano il secondo posto nella classifica di Paolo Fox. In arrivo una promozione, non fate i malinconici e i pessimisti.

CANCRO Al primo posto nella classifica della settimana troviamo il segno del Cancro. Bel cielo nelle relazioni. In amore fate i "patatoni" nel weekend.

