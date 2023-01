Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 gennaio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 gennaio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Chi ha chiuso una storia da poco ora deve andare avanti, chi invece sta vivendo un rapporto un po’ difficile non è così dispiaciuto. A voi piacciono le sfide, ma dal 20 febbraio quello che nasce ora può diventare davvero importante. Per quanto riguarda il lavoro, dovete impegnarvi, ma non dovete essere così frettolosi.

TORO. In amore dovreste imparare a mantenere la calma e a gestire le emozioni. Fate attenzione alle polemiche e cercate di risolvere magari dei problemi con qualche ex. Buoni progetti sul lavoro, ma per avere successo dovrete aspettare maggio.



GEMELLI. Cercate di chiarire qualcosa in amore, soprattutto se avete avuto dei momenti di crisi con il partner. Fate attenzione alla giornata di martedì che potrebbe risultare piuttosto nervosa. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, ora avete ritrovato la vostra indipendenza.

CANCRO. Venere porta qualche problema nella sfera sentimentale e non sapete bene come agire. Gli incontri promettono bene, ma cercate di non tornare su situazioni del passato. Buon momento per i cambiamenti sul lavoro.

LEONE. In amore mantenete la calma e cercate di non mandare tutto all'aria. Potreste vivere un momento di crisi con Venere opposta. Cercate di organizzarvi per il meglio sul lavoro.

VERGINE. In amore non siete alla ricerca di nulla, ma non riuscite a lasciarvi andare del tutto. Chi vive delle storie tumultuose dovrebbe trovare il coraggio di chiudere. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va rivisto perché è arrivato il momento di riprendere in mano un contratto.

BILANCIA. In amore affrontate le cose con calma e pazienza, soprattutto se vi state frequentando con una nuova persona. Venere è favorevole, approfittatene. Le occasioni sono favorite sul lavoro, Marte sarà con voi fino a fine marzo.

SCORPIONE. In amore non ha senso discutere, ma se proprio dovete mettere in chiaro qualcosa meglio farlo la prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è bloccata: state aspettando soldi e risposte.

SAGITTARIO. Non siete molto convinti del vostro partner, in questo caso sarà il caso di parlare chiaro. I single dovrebbero lasciarsi andare e vivere delle belle emozioni.

CAPRICORNO. Siete poco concentrati sull’amore, molto invece sul lavoro. Alcuni di voi accusano la stanchezza e mancano di fiducia verso chi li circonda. Le buone notizie, però, arriveranno, abbiate pazienza.

ACQUARIO. Gli amori nati da poco sono intensi, a tratti trasgressivi e forse siete indecisi tra due storie. Questo non è il momento di fare scelte affrettate, non fatevi guidare solo dall’istinto. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ agitati, ma avete fantasia da vendere.

PESCI. Lasciatevi andare alla passione con una Venere che è nel vostro segno. Sono favoriti gli incontri, le storie che nascono ora saranno intriganti da febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, i progetti ci sono.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 13:20

