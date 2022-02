L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 21 febbraio 2022: ecco la classifica dei segni zodiacali

L'Oroscopo di Paolo Fox torna per le previsioni della settimana che va da lunedì 21 febbraio 2022 fino al weekend. L'astrologo nello studio de I Fatti Vostri stila la classifica dei segni zodiacali dal dodicesimo al primo posto e dispensa i consigli per affrontare al meglio la settimana. Un appuntamento molto atteso per tutti coloro che seguono l'oroscopo di Paolo Fox, ma come dice sempre l'astrologo «Non credete, ma verificate»

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

TORO Al dodicesimo posto il segno del Toro. All'inizio della settimana siete un po' polemici e fino a mercoledì volete chiarire qualcosa sul lavoro o in amore. Andiamo incontro a una seconda parte dell'anno importante.

SCORPIONE All'undicesimo posto della classifica della settimana il segno dello Scorpione. Sentite tanta fiacca. C'è un disagio a livello fisico e non vi fa di fare le cose. Alti e bassi e anche oggi c'è qualche dubbio.

LEONE Al decimo posto della classifica della settimana di Paolo Fox il Leone. Vi trovate a dover fare troppe cose e l'inizio della settimana è un po' lento. Attenzione ai rapporti perché qualcosa potrebbe non andare nel verso giusto.

ACQUARIO Il segno dell'Acquario si trova invece al nono posto della classifica di Paolo Fox. Siete degli innovatori e il mese di marzo sarà importante perché arriverà Venere nel segno e vi aiuterà nei sentimenti. Siete affascinanti.

CAPRICORNO All'ottavo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno del Capricorno. Questa settimana vi pone dei limiti. Fino ad aprile potete fare quello che volete e chiedere conferma. Poi vi chiederete cosa ne sarà di voi.

SAGITTARIO Al settimo posto della classifica di Paolo Fox il segno del Sagittario. La parte centrale della settimana è bella. Se non vi siete innamorati innamoratevi e se siete in coppia siate fedeli. Avete bisogno di rapporti liberi.

ARIETE Il segno dell'Ariete si trova a metà classifica, al sesto posto. Adesso per voi arriva un cielo molto bello. Siete molto più forti rispetto a poco tempo fa e la parte centrale della settimana vi aiuta a recuperare terreno anche in amore.

BILANCIA Al quinto posto della classifica della settimana si trova la Bilancia. Non siete contenti in amore. Il consiglio dell'astrologo Paolo Fox è di cercare di parlare con chi vi circonda. A marzo avrete qualcosa di più.

VERGINE Sfiora il podio il segno della Vergine, che viene collocato al quarto posto della classifica di Paolo Fox. Volete parlare e chiarire. L'inizio della settimana è buono. Per le relazioni è un momento importante.

CANCRO Al terzo posto della classifica della settimana il segno del Cancro, che recupera posizioni rispetto alla settimana scorsa. Quando amate lo fate sapere a tutti. Fine settimana in arrivo interessante. Amori in corso.

GEMELLI Al secondo posto della classifica della settimana il segno dei Gemelli. Grandi novità e creatività. Oroscopo importante anche sul lavoro.

PESCI Al primo posto in classifica per la settimana che va da oggi, lunedì 21 febbraio, c'è il segno dei Pesci. Potete fare quello che volete grazie a Giove in ottimo aspetto, a meno che non abbiate dei rimpianti.

