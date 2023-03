Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 20 al 24 marzo: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì dal 20 a venerdì 24 marzo. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Sarà una settimana ottima per l'amore, bene soprattutto la giornata di mercoledì. Lasciatevi andare all'amore e ai sentimenti, potrete fare nuovi incontri. Bene anche per il lavoro.

TORO. Venere è dalla vostra parte, quindi potete lasciarvi andare all’amore e alla passione. Cercate di fare nuovi incontri, di circondarti di belle persone, ma dovete essere positivi e cogliere l’attimo. Le stelle sono con voi anche per il lavoro, da maggio buone notizie.



GEMELLI. Alcuni di voi hanno finalmente chiuso le porte con il passato e ora potete lasciarvi andare all'amore. Martedì e mercoledì sono giornate interessanti per gli incontri. Saturno è un po' polemico e questo potrebbe creare degli attriti sul lavoro.

CANCRO. Non è facile recuperare in amore e ancora non vi sentite capiti. Per quanto riguarda il lavoro, dovete ascoltare voi stessi, i vostri obiettivi, senza essere così precipitosi.

LEONE. Agitazione in amore, avete paura che il lavoro prenda il sopravvento nelle questioni sentimentali. Non avete tanti punti di riferimento, ma non potete rinunciare alle amicizie. Date tempo al tempo, tutto si risolverà. Le novità non mancheranno sul lavoro, a metà settembre arriveranno delle belle notizie.

VERGINE. Venere è dalla vostra parte, ma ancora non riuscite a trovare la giusta serenità e avete un po’ di problemi da risolvere. A fine mese tornerà la voglia di amare, dovete solo fidarvi di più e lasciarvi andare, puntando su persone disponibili. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di parlare solo se è necessario.

BILANCIA. In amore la settimana è frenetica e dovrete cercare di mantenere la calma. Avete sofferto molto in passato e non avete voglia di lasciarvi andare completamente. Sul lavoro ci saranno pianeti opposti e questo potrebbe creare dei rallentamenti.

SCORPIONE. In amore siete alla ricerca di conferme, soprattutto nella giornata di venerdì. Siete un po’ apatici, diffidenti, non riuscite a lasciarvi andare con persone pigre e senza stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, molto ruota attorno ai soldi, che sono comunque importanti.



SAGITTARIO. L'amore procede a gonfie vele e da questo punto di vista mercoledì sarà una giornata interessante. Non rimandate le decisione. Sul lavoro siete forti e determinati, ma le responsabilità non mancheranno.

CAPRICORNO. Venere non è più contraria, tutto procede secondo i piani, ma in amore dovete fare molta attenzione. Alcuni sentiranno il bisogno di stare da soli, ma cercate di non rovinare tutto. Sul lavoro sarete chiamati a superare delle sfide, ma non avete paura.

ACQUARIO. In amore qualcosa non va, cercate di fare attenzione a dei passi falsi. Sul lavoro dovrete affrontare dei problemi, cercate di farlo senza paura e senza dimenticare le esigenze in famiglia. Fate attenzione ai soldi: non dovete perdere tempo e dovete riflettere bene prima di prendere una decisione.



PESCI. L'amore va bene e più si va verso la fine del mese di maggio e più gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, dovete iniziare a pensare a nuovi progetti: avete davvero tante strade da percorrere, sta a voi la scelta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 11:10

