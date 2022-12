L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 19 al 25 dicembre: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 dicembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.

ARIETE. Siete state un po' spenti in amore, ma presto le cose miglioreranno. Se amate una persona potrete conquistarla. Sul lavoro Giove sarà dalla vostra parte. Prendetevi un periodo di pausa. Avete bisogno di riposare.



TORO. Venere e Mercurio sono dalla vostra parte: possono ripartire tutti i progetti che ultimamente erano in stand-by. Se siete single fatevi avanti. Sul lavoro è il momento di fare un passo importante, non siete contenti.

GEMELLI. Nell'ultimo periodo avete affrontato molte difficoltà, ma ora potete guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro qualcuno vi ha fatto un torto e siete giù di morale. Ma non temete: il 2023 sarà il vostro anno.



CANCRO. Chi è single da tempo si sta abituazndo, avete delle ferite nel cuore che fanno fatica a rimarginarsi e vi rendono molto esigenti. Sul lavoro siete stanchi e ci sono progetti impegnativi che non decollano.

LEONE. I sentimenti non sono al top, fate attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete perché l’agitazione è nell’aria. Difficoltà anche sul lavoro, Giove vi dirà da che parte state andando.

VERGINE. L’amore è in netta fase di recupero. Le ultime settimane sono state caratterizzate da momenti difficili, ma ora tutto si aggiusta. Lasciatevi andare alla passione. Sul lavoro sarete molto produttivi.

BILANCIA. In amore siete diffidenti e intransigenti e questo potrebbe facilmente portare a delle discussioni. I sentimenti vengono messi a dura prova. Sul lavoro, siete nervosi e a volte pensate di voler lasciar stare tutto e non pensarci più.

SCORPIONE. Avete voglia e bisogno di una relazione stabile, di una relazione seria. Potrebbe esserci della confusione con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Sul lavoro, le intuizioni non vi mancano: dovete iniziare a pensare al 2023 con ottimismo.

SAGITTARIO. In amore siete giù di morale e tendete a mettere da parte le persone che vi vogliono bene. Siete tropo concentrati sul lavoro e sulle questioni di lavoro. Giove è attivo e da gennaio e qualcosa potrebbe cambiare, non arrabbiatevi. Attenzione alle spese.

CAPRICORNO. Sole, Venere e Mercurio sono dalla vostra parte. Se siete single guardatevi intorno che potrebbe arrivare l'amore. Sul lavoro, i pianeti sono dalla vostra parte. Dopo tanta fatica arrivano le meritate soddisfazioni. Il 2023 sarà il vostro anno.

ACQUARIO. Venere è dalla vostra parte e vi farà fare grandi cose in amore. Allontanate i pensieri negativi e guardate al nuovo anno con ottimismo. Sul lavoro occhio ai soldi: cercate di risparmiare e non spendere oltre il necessario.

PESCI. Tornano protagonisti amore e passione, siete aperti a fare nuove conoscenze. Sul lavoro avete dovuto fare i conti con un po’ di tensioni, ma ora vi sentite più liberi e spensierati. Presto arriveranno le risposte che attendete.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA