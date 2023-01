Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 gennaio: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 gennaio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Potete lasciarvi andare in amore, ora che Venere è tornata favorevole. Dimenticate il passato e le tensioni, anche i single possono riscoprire la fiducia nei sentimenti e trovare l’anima gemella. Sul lavoro, bisogna risolvere delle questioni legate a dei soldi che vi devono essere restituiti.

TORO. Siete così impegnati sul lavoro che state trascurando l'amore e il partner, fate attenzione perché potrebbero esserci delle conseguenze. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timori. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dello Scorpione o dell’Acquario.

GEMELLI. Dimenticate le sofferenze del passato, non siate pessimisti, cercate di trovare il bello delle cose anche quando sembra difficile. Sul lavoro, le conferme stanno per arrivare: avete idee vincenti.

CANCRO. Dicembre è stato un mese difficile per i sentimenti, ma ora potete recuperare. Presto si risolverà tutto. Sul lavoro, le intuizioni non vi mancano, ma i guadagni sono un po’ in crisi. Rischiate di trovarvi in difficoltà.

LEONE. In amore siete scettici perché qualcosa non vi convince. Forse avete difeso una persona che non meritava la vostra attenzione. Sul lavoro, i risultati positivi non mancano, ma dovrete presto capire se accettare o meno una collaborazione.



VERGINE. Questa settimana ci sarà un po' di confusione in amore, non vi sentite abbastanza amati e avete bisogno di nuovi stimoli. Un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Sul lavoro, Marte è contrario e le tensioni sono dietro l’angolo: valutate bene che strada sta prendendo la vostra professione.

BILANCIA. Lasciatevi andare in amore come non vi capitava da tempo, soprattutto ora che avete capito di aver sbagliato qualcosa. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti, siete molto creativi.

SCORPIONE. Venere è un po' agitata e questo lo percepite, motivo per cui siete diffidenti in amore, cercate di lasciarvi andare. Sul lavoro, le intuizioni sono vincenti, e nel weekend potrete togliervi belle soddisfazioni.

SAGITTARIO. Venere è positiva ma Marte no, quindi cercate di procedere con calma per evitare liti e tensioni. Una pausa di riflessione non guasterebbe. Sul lavoro, tutto quello che avete fatto è davvero importante, ma dovete lottare ancora.

CAPRICORNO. L'amore promette bene con molte novità in arrivo, sono giorni impegnativi ma alla fine tutto andrà per il verso giusto. Giove è contrario, quindi la fatica inizierà a farsi sentire. Se lavorate in gruppo cercate di mantenere la calma.

ACQUARIO. State ritrovando la serenità in amore con Venere dalla vostra parte, siete alla ricerca della persona giusta, approfittatene perché gli incontri sono favoriti. Sul lavoro avete le idee chiare sulla strada da intraprendere. Puntate sui progetti vincenti.

PESCI. In amore non tutto va secondo il verso giusto, ma presto troverete sollievo. Siete pronti a lasciarvi andare e dovreste farlo visto che gli incontri sono favoriti. Qualche delusione sul lavoro, abbiate pazienza che tutto si aggiusterà.

Sanremo 2023, Amadeus da Fiorello: «I Pooh ospiti al Festival con un tributo a Stefano D'Orazio» https://t.co/iysLNHz5Va — Leggo (@leggoit) January 16, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA