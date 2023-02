Oroscopo Paolo Fox settimana dal 13 al 19 febbraio: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 febbraio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Cercate di non farvi travolgere dalle emozioni nei prossimi giorni. Confrontatevi con una persona fidata prima di prendere decisioni importanti, evitate l’irruenza. Cautela anche in amore.

TORO. Saranno giornate molto gratificanti, sia in amore che sul lavoro, tra poco potrete iniziare a raccogliere i frutti di quello che avete seminato. Chi lavora bene otterrà qualcosa di speciale. Giorni utili per ritrovare un buon affiatamento di coppia.

GEMELLI. Vi aspetta una settimana sottotono, soprattutto in amore. Dovete avere ancora un po' di pazienza. Il lavoro dà qualche gioia in più, potrete risolvere anche una situazione problematica.

CANCRO. Nelle prossime giornate sarete ripagati dal duro lavoro, avete fatto molto sacrifici, ora è il momento di raccogliere i frutti. Nel privato invece c’è tanto da lavorare.

LEONE. Siete energici e sicuri di voi in questa settimana, ma cercate di non perdere la bussola. Nessuno ostacolo o imprevisto potrà mettersi tra voi e gli obiettivi che vi siete dati, ma dovrete impegnarvi parecchio. Non rimanete troppo ancorati al passato.

VERGINE. Potrete fare grandi progressi sul lavoro e lasciarvi andare a progetti per il futuro. Il vostro entusiasmo sarà contagioso. Attenzione però a chi proverà ad approfittarsi della vostra disponibilità.

BILANCIA. C'è chi proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi cercate di andare avanti per la vostra strada. Dovete imparare a scrollarvi di dosso le gelosie, i commenti cattivi degli altri. Circondatevi delle persone che vi vogliono davvero bene.

SCORPIONE. Avete bisogno di una pausa visto che nell'ultimo periodo avete spinto molto sull'acceleratore. Sarà importante fare il pieno di energia e arrivare alla prossima primavera carichi come non mai.

SAGITTARIO. Saranno giornate molto interessanti quelle in arrivo. Siete pronti a rimettervi in pista, ma i risultati non arriveranno facilmente, quindi dovrete impegnarvi per raggiungere i vostri traguardi.

CAPRICORNO. Questo è un periodo di alti e bassi, ma alla fine riuscirete ad ottenere grandi cose. Ritornerà il sereno sia in famiglia, sia nel lavoro. Forse è arrivato il momento di concedervi una pausa, isolarvi e rimanere un po’ in silenzio, da soli.



ACQUARIO. Cercate di sfruttare la buona posizione di Venere per approfondire qualche conoscenza, chissà che non si trasformi in quacos'altro. Le stelle vi assistono. Non trascurate la famiglia.

PESCI. Chi è single potrà e dovrà rimettersi in pista. Anche se venite da una delusione in amore, dovete voltare pagina. Liberatevi di inutili paranoie, di ricordi legati al passato che non fanno che bloccarvi. Prendete le cose con più leggerezza.

