Oroscopo Paolo Fox settimana dal 13 al 17 marzo: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 13 a venerdì 17 marzo. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Sarà una settimana positiva per i sentimenti, cercate di viverli più apertamente visto che siete riusciti a superare un periodo difficile. Sul lavoro mantenete la calma e pazientate perché qualcosa di bello arriverà in primavera.

GEMELLI. Siete in un periodo in cui state conoscendo molte persone, ma siete molto dubbiosi e diffidenti, soprattutto se avete iniziato una storia da poco. Il cielo, però, vi sorride, tutto sta nelle vostre mani. Sul lavoro, la settimana sarà produttiva, soprattutto da giovedì.

CANCRO. Avete molti dubbi in amore, ma iniziate a pensare al futuro. Fate attenzione a qualche incomprensione che potrebbe nascere tra giovedì e venerdi. Buone le stelle sul lavoro, anche se le conferme che aspettate non arriveranno prima di maggio.

LEONE. In amore state iniziando a essere un po’ diffidenti, soprattutto nei confronti di una storia che non funziona come vorreste. Se siete single cercate di andare avanti senza dubbi. Stanno per arrivare le prime soddisfazioni sul lavoro, ma le decisioni importanti non vanno prese oltre maggio.



VERGINE. Nella giornata di lunedì e di martedì sarete un po' distratti in amore, attenzione alle relazioni con le persone nate sotto il segno dei Pesci e dei Gemelli. Non sottovalutate nulla sul lavoro e fate attenzione alle discussioni, basta poco per dare vita a delle polemiche.

BILANCIA. Il cielo vi sorride in amore, ma Venere è opposta, quindi cercate di mantenere la calma, anche se non è facile. Iniziate a programmare il futuro per quanto riguarda il lavoro.

SCORPIONE. La Luna nel weekend sarà dalla vostra parte, quindi lasciatevi andare all’amore e alla passione. Se siete single cercate di fare nuove conoscenze. Cercate di capire quello che volete per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate l'aspetto economico.

SAGITTARIO. Lasciatevi andare alla passione e alle nuove storie, tutto però dipende da voi e dalla vostra volontà, cercate di capire come impostare i rapporti. Sul lavoro, ci sono un po’ di problemi, ritrovate concentrazione.

CAPRICORNO. Settimana trionfante per voi, con l'amore che torna a bussare alla vostra porta da giovedì. Le storie che nascono in questo momento sono ricche di passioni. Sul lavoro, tutto è possibile da maggio, quindi non sottovalutate nulla.

ACQUARIO. Non riuscirete a lasciarvi andare in amore all'inizio della settimana ma piano piano le cose miglioreranno. Alcune amicizie potrebbero trasformarzi in qualcosa di importante, ma occhio alla giornata di domenica e ai contrattempi. Sul lavoro, il periodo è buono, ma non dovete essere frettolosi.

PESCI. Il periodo buio sembra essere superato per quanto riguarda l'amore, ora potete lasciarvi andare alla passione visto che da giovedì la Luna e Venere saranno nel segno. Non sottovalutate nuove proposte sul lavoro, iniziate a pensare al vostro futuro.

