Oroscopo di Paolo Fox , le previsioni di settembre segno per segno: «Ecco chi sale e chi scende». Con l'inizio del nuovo mese, arrivano le previsioni dell'astrologo romano che ricorda sempre: «Non credete, verificate».

ARIETE

Grazie a questo cielo puoi combinare qualcosa di buono e far partire nuovi progetti, specialmente da metà mese. Il recuper è certo anche se graduale, esci da due anni pesanti.

TORO

Bisogna iniziare nuovi progetti per il prossimo anno, ma qualcosa ancora ti sfugge. La cosa buona è che non si naviga più a vista. In amore questo settembre è ancora un po' addormentato. A partire dal giorno 10, revisione nelle coppie più indecise.

GEMELLI

Mercurio favorevole per tutto il mese, se hai subito un'interruzione sul lavoro adesso si può ripartire. In amore non ci sono stelle contrarie, ma la tua attenzione sarà rivolta al lavoro.

CANCRO

In amore non tutto sembra tranquillo. Con il partner c'è un minimo di distanza fisica o psicologica. O se c'è una convivenza troppe le spese e le preoccupazioni.

LEONE

È probabile che tu debba fare una scelta di lavoro, un cambiamento netto. Sembra lontana invece l'idea di recuperare un rapporto sentimentale se ci sono stati screzi pesanti.

VERGINE

Bisogna dare spazio a nuovi progetti, possono arrivare belle conferme a seconda del tipo di lavoro che fai. In amore calma piatta all'inizio del mese, ma dal 10 può ricominciare.

BILANCIA

Cerca di non agitare le acque attorno a te, soprattutto in ambito professionale. È possibile un incontro interessante nei giorni 9,17 e 17. In amore cerca di essere più tollerante.

SCORPIONE

Venere torna nel tuo segno dal giorno 10, quindi la situazione amorosa è propizia. Sarà facile ritrovare l'ottimismo e la passionalità. Nuove storie favorite.

SAGITTARIO

Settembre è un mese di grande interesse, conta sui primi dieci giorni. Adesso hai la possibilità di capire cosa vuoi in amore. tra le giornate migliori quelle attorno al 21 e l'ultima settimana del mese.

CAPRICORNO

Questo settembre è efficace soprattutto nella seconda metà. Nell'ambito del lavoro resta un minimo di insoddisfazione per i soldi. Glim ultimi otto giorni del mese devono essere visti con prudenza.

ACQUARIO

Periodo di revisione totale, anche a livello di personalità. Sul lavoro tra qualche mese vorrai cambiare tutto. Non è facile mantenere la calma in amore. Tu sei fatto così, ogni tanto vuoi rimetterti in gioco.

PESCI

Tutte le situazione d'amore che partono dal giorno 10 avranno sicuramente buon esito. Questo vale anche per il lavoro, se hai fatto una richiesta potrà essere assecondata. Recupero psicofisico.

