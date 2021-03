Oroscopo di Paolo Fox del weekend: difficoltà in amore per Toro e Gemelli, Capricorno recupera dopo una crisi

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari elementi dello zodiaco: ecco segno per segno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

Leggi anche > L'Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni per la settimana: «Bilancia al primo posto, tensioni per lo Scorpione»

ARIETE. Vivrete più contrasti del solito e la causa potrebbe essere un incontro spiacevole sul lavoro. Da domani inizia la buona volontà e la voglia di recuperare. Siete pronti per nuove sfide.

TORO. I nati del segno nel weekend vivranno difficoltà in amore, cercate di non strafare e piano piano le cose andranno meglio. Forti responsabilità sul lavoro.

GEMELLI. In amore state vivendo un periodo di grande ansia e preoccupazione, nella giornata di sabato potrebbero esserci delle discussioni pericolose. Momento difficile anche per il lavoro, attenzione alle spese avventate.

CANCRO. La luna favorevole aiuta i contatti sul lavoro, state vivendo un momento di buona energia che sarebbe il caso di sfruttare. Da domani potrebbe esserci un cambiamento sentimentale importante e per tutto il weekend l'amore sarà alle stelle.

LEONE. Cercate di non perdere tempo in amore. Sul lavoro state vivendo un periodo insoddisfacente ma arriva una buona energia che potrete sfruttare. Domani recupero solamente parziale.

VERGINE. Nel fine settimana Luna e Venere sono contrari, questo significa che non avrete un weekend in perfetta forma. Domani potrebbe esserci un po' di agitazione in amore, cercate di rimandare le discussioni.

BILANCIA. L'oroscopo per i nati del segno della Bilancia è piuttosto interessante. Migliora la situazione per chi svolge un lavoro creativo. Attenzione alle polemiche sentimentali nella giornata di sabato.

SCORPIONE. Nel fine settimana potrebbe arrivare un’informazione utile sul lavoro. I nati del segno finalmente recuperano in amore, non abbiate paura di lasciarvi andare. Avete tante cose da fare e da organizzare.

SAGITTARIO. Dovete avere pazienza in amore, nella giornata di sabato potrete vivere qualche tensione. Alcuni avranno voglia di fare dei cambiamenti sul lavoro, ci saranno delle tensioni in più.

CAPRICORNO. Luna favorevole per i nati del segno. Arrivano buone notizie sul lavoro grazie a delle idee e intuizioni che potrete avere. Migliora la situazione sentimentale per chi ha affrontato una crisi.

ACQUARIO. Cercate di non sottovalutare i nuovi incontri nel corso del fine settimana. Sarebbe meglio avere cautela sul lavoro, fate atenzione a non stancarvi troppo.

PESCI. Luna favorevole per i Pesci nel weekend. Momento positivo per il lavoro ma cercate di non stancarvi troppo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA