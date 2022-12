Oroscopo Paolo Fox dell'ultimo weekend dell'anno (31dicembre-1 gennaio): i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox dell'ultimo weekend dell'anno (31dicembre-1 gennaio). Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Il nuovo anno si apre pieno di novità e di avventure. Qualcosa però nel weekend potrebbe andare storto, cercate di mantenere la calma.



TORO. I nati del segno iniziano il 2023 alla grande, se siete in coppia il fine settimana porta belle novità, incontri in vista se siete single.



GEMELLI. Fate attenzione alle tensioni nelle giornate di sabato e di domenica. Approfittate di questi giorni di festa per recuperare le energie.



CANCRO. I diversi progetti che avete in ballo hanno portato via delle energie e questo significa che per voi è il momento di riposare. Attenzione ai pianeti che potrebbero essere un ostacolo al ricucire di alcuni rapporti con dei familiari.



LEONE. Nei prossimi giorni faticherete a farvi comprendere. In questa fase sarà necessario credere nelle proprie idee. Fidatevi del vostro istinto e vedrete che andrà bene.



VERGINE. Momento positico per il segno della Vergine, potete lanciarvi anche in amore complice la vicinanza di Mercurio, del Sole e della Luna.



BILANCIA. I nati del segno possono finalmente chiudere la porta al passato e guardare ad un futuro che promette essere positivo. Non smettete di essere ottimisti.



SCORPIONE. Il 2023 sarà un anno di crescita, se qualcuno vi ha fatto soffire potrete voltare pagina. Approfittate del weekend per rilassarvi.



SAGITTARIO. Le coppie che sono state indecise per anni potrebbero voler fare una scelta definitiva proprio nelle prossime giornate. Sul lavoro è in arrivo un impegno importante.



CAPRICORNO. I sentimenti saranno molto positivi nel corso del weekend. Il vostro desiderio in amore continuerà a crescere.



ACQUARIO. Sia in amore che in amicizia è arrivato il momento di dare il massimo. I vostri amici, in particolare meritano di passare del tempo con voi.



PESCI. Il 2023 sarà per i Pesci un anno davvero bello. Le stelle non saranno sempe con voi però, come in questo weekend. Cercate di essere positivi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 14:30

