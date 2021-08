Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend 28-29 agosto: tutti i segni

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 28-29 agosto. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Momento di grande libertà nei sentimenti, ma è meglio non fare passi falsi in amore. Sul lavoro qualche progetto sta per diventare importante.

TORO. Finalmente alcuni riescono a superare i problemi di quest'ultimo periodo e a sentirsi più forti e vitali. Fate attenzione alle finanze nella giornata di sabato.

GEMELLI. Cercate di concedervi un po' di relax, in questo momento avete bisogno di una pausa. Ottimi risultati in arrivo sul lavoro, ma tenete a bada l'ironia.

CANCRO. I nati del segno devono schiarirsi le idee. Domani le stelle sono favorite e continua una fase di splendido recupero.

LEONE. In questo weekend ci sarà agitazione nell'aria, alcuni di voi dovranno chiarire delle questioni personali. Qualche dubbio potrebbe esserci anche in amore. Attenzione alle complicazioni sul lavoro.

VERGINE. Momento positivo per i sentimenti, nella giornata di sabato la luna è favorevole. Sul lavoro potrebbe esserci un rinnovamento, potrete portare avanti un nuovo progetto.

BILANCIA. Grandi progetti in vista per i nati del segno, potrebbe arrivare anche una interessata chiamata sul lavoro. Nella giornata di sabato l'amore è brillante, vivrete una fase di grande recupero.

SCORPIONE. Attenzione alle discussioni in amore, alcuni di voi devono ritrovare un po' di tranquillità. Sul lavoro cercate di concentrarvi su cose che siano per voi utili, potrebbe esserci qualche ansia di troppo.

SAGITTARIO. Grande recupero sentimentale nel fine settimana, nella giornata di sabato avrete voglia di recuperare l'amore. Evitate complicazioni, saranno favoriti i contatti.

CAPRICORNO. In questo weekend godrete di un grande fascino che vi permetterà di vivere anche emozioni molto sincere. Nella giornata di sabato tornano le energie sul lavoro.

ACQUARIO. Questo è un momento di forti dubbi in amore. Cercate di non stressarvi troppo e affrontate gli impegni cn coraggio. Nella giornata di sabato si consiglia prudenza.

PESCI. Nel fine settimana potrà essere verificata la solidità di un rapporto. Ci sarà un recupero psicofisico che preannuncia un settembre positivo. Questo è il momento di farvi valere sul lavoro.

