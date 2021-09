Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend 11-12 agosto: tutti i segni

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 11-12 settembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Venere favorevole creerà un buon clima per poter parlare con il partner, questo è il momento giusto per farsi avanti. Sul lavoro dovete farvi forza.

TORO. La Luna è opposta nel weekend e Venere è in transito. Dovrete cercare di mantenere la calma, potrete essere chiamati a fare delle scelte drastiche. I nati del segno potrebbero sentirsi messi da parte.

GEMELLI. Si tratta di un momento importante sul lavoto, alcuni potrebbero avere anche un incontro speciale, per questo non va sottovalutato l'amore. Potete guardare al futuro con ottimismo.

CANCRO. Il transito di Venere inizia bene e poi c’è un nuovo progetto alle porte. Domani anche la Luna è favorevole. Dal punto di vista finanziario però serve un po' di cautela.

LEONE. Attenzione al nervosismo nel weekend, potrebbero esserci delle discussioni in vista. Nella giornata di sabato cercare di essere cauti. Continua qualche problemino sul lavoro.

VERGINE. Venere transita nel vostro segno e le stelle portano buone notizie sul lavoro. Sono in arrivo dei bei progetti.

BILANCIA. Nel fine settimana il cielo sarà ottimo per l'amore, sul lavoro date il tempo di far maturare i progetti che avete in mente. Nella giornata di sabato Luba, Saturno e Giove sono favorevoli.

SCORPIONE. Alcuni nati del segno sono alla ricerca di un nuovo amore. Ci sono delle proposte da valutare, cercate di essere meno rigidi.

SAGITTARIO. Sono in arrivo dei sentimenti nuovi, da domani la Luna entra nel segno. Sul lavoro le stelle sono molto sorridenti, alcuni di voi devono concludere un accordo.

CAPRICORNO. Venere favorevole nel weekend porta a fare dei passi in avanti e porta buone notizie in amore, ma anche belle emozioni. Sul lavoro sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

ACQUARIO. La Luna nervosa porterà qualche difficolrà ai nati del segno a gestire le loro energie. Le decisioni vanno prese con molta cautela. Alcuni stanno pensando di cambiare lavoro.

PESCI. Alcuni di voi si dovranno concentrare nel fine settimana per provare a recuperare un rapporto. Le storie sono proficue in questo periodo. State assistendo a un netto miglioramento ma è meglio non strafare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 12:02

