L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 22 marzo: ecco i segni zodiacali sul podio

L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana torna a "I Fatti Vostri" su Rai 2 come ogni lunedì. L'astrologo famoso della televisione stila la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 22 marzo a venerdì. «Non credete, ma verificate», è il consiglio che Paolo Fox dà ogni volta. Sul podio quelli che in amore o sul lavoro hanno una marcia in più nei prossimi giorni.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

SCORPIONE

Lo Scorpione al dodicesimo posto della classifica di Paolo Fox. Ci sono periodi in cui dovete lottare. Siete governati da Marte e quando vi sentite messi da parte maturate rancore e agitazione. Il consiglio è di lasciarvi andare.

CANCRO

Undicesimo posto. La situazione sentimentale è un po' ambigua. Per i single Venere è dissonante, ma potreste avere una relazione anche non impegnativa. Per le coppie Venere è più insidiosa. Attenzione almeno fino alla fine di marzo. Maggio e giugni importanti.

BILANCIA

La Bilancia al decimo posto della classifica stilata da Paolo Fox. Venere un po' pesante anche per voi. Siete un po' perplessi, ma questo non incide sul resto dell'anno. Recuperete terreno già da aprile. Fate attenzione e vedete cosa ridiscutere.

CAPRICORNO

Venere storta anche per il Capricorno, che si colloca al nono posto della classifica della settimana. Questo perché le relazioni sono difficili. Siete chiusi in voi stessi. Nel 2020 avete avuto una piccola crescita e riuscirete a risolvere problemi.

VERGINE

Vergine all'ottavo posto. L'amore è molto importante, ma voi non siete d'accordo. Siete refrattari ai sentimenti, mentre questa settimana vi porta un po' di benessere. Non vedete l'ora di affrontare qualcuno. State aspettando l'occasione giusta.

TORO

Al settimo posto della classifica le persone appartenenti al segno del Toro. Giove e Saturno frenano tante cose, ma entro maggio riconferme e novità sulla base di quello che avete fatto negli ultimi due anni. Avrete presto l'amore in recupero.

PESCI

A metà classifica Paolo Fox mette il segno dei Pesci. Avete bisogno di un po' di energia per affrontare la quotidianità. Le risorse non arriveranno dal lavoro, mentre in amore dovete trovare un po' di equilibrio. Presto Venere sarà favorevole.

LEONE

Il Leone è al quinto posto della classifica dell'astrologo. Questa settimana va meglio rispetto alle altre. Pensate che alcune persone siano state ingrate e volete essere premiati. Settimana di recupero con un occhio all'amore. Le relazioni, infatti, vanno meglio.

GEMELLI

Sfiora il podio il segno dei Gemelli. Il Sole tra maggio e giugno vi aiuterà a darvi da fare. Siete creativi e innovatori, non fermatevi se pensate di non farcela. Mercurio dissonante rappresenta la fatica che provate in questi giorni. Le cose migliorano.

ACQUARIO

Al terzo posto della classifica della settimana il segno dell'Acquario. Avete bisogno di fuggire e di iniziare una nuova vita. Giove e Saturno portano una spinta in questa direzione. Novità per una settimana buona.

SAGITTARIO

Dopo la fase "no" dei giorni scorsi torna la vitalità per gli appartenenti al segno del Sagittario, che guadagnano il secondo posto della classifica di Paolo Fox. Dovete recuperare energie.

ARIETE

Siete molto stanchi, ma nei momenti di grande disagio vi tirate su. Potete vincere una sfida e rivelare il vostro amore. Progetti che potranno vedere la luce presto. Per l'Ariete è primo posto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 13:10

