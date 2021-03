L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'8 marzo, la classifica: «Bilancia al primo posto, tensioni per lo Scorpione»

Paolo Fox torna con l'oroscopo e la classifica settimanale dei segni zodiacali da lunedì otto marzo a venerdì. Stila la classifica in diretta dallo studio de I Fatti Vostri su Rai 2 interpretando il quadro astrale sul lavoro, la fortuna e le relazioni. Appuntamento molto atteso, ma come dice l'astrologo famoso della televisione «Non credete, ma verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

SCORPIONE

Lo Scorpione al dodicesimo posto della classifica. Settimana particolare, vi trovate davanti a degli ostacoli. C'è sbandamento, in questo momento siete stanchi. Se ci sono state delle problematiche in famiglia bisogna essere accorti.

TORO

Undicesimo posto per il Toro. Questa è una settimana che è vittima di quello che avete fatto negli ultimi sette giorni. L'anno è faticoso per Giove e Saturno contrari. Le cose che fate sono buone, ma manca un premio e non siete soddisfatti. Volete delle garanzie, ma è difficile. Relax.

SAGITTARIO

Paolo Fox colloca il Sagittario al decimo posto della classifica. Vi trovate davanti a situazioni confuse in amore e nelle relazioni. È il momento per pensare a qualcosa di nuovo. Alcuni segni che vogliono spandersi, si trovano a rischio. Prudenza.

ARIETE

Nono posto. Avete capacità, ma in questo periodo non siete primi. All'inizio dell'anno ci sono delle lacune che saranno facili da colmare. Un po' di cautela contro le persone che vi invidiano e anche sulla forma fisica. Se c'è un problema ne risentite di più. Grandi energie.

LEONE

Ottavo posto. Ci sono più prospettive buone rispetto a febbraio, ma non siete ancora soddisfatti perché viaggiate con Saturno in opposizione. A ogni passo avanti seguono due indietro. Quello che avete proposto non è stato capito, siete agitati perché non riuscite ad affermarvi. Potreste cambiare gruppo.

CANCRO

Il Cancro si piazza al settimo posto della classifica, ma i progetti belli devono ancora arrivare. Siete attenti e sensibili e da coccolare. Da fine maggio ci saranno grandi novità, mentre ora siete in un limbo e continuate a vivere una fase di transizione.

GEMELLI

A metà della classifica dell'astrologo Paolo Fox ecco il segno dei Gemelli. Avete molta energia, ma le distrazioni vanno evitate. Quando siete concentrati su qualcosa che vi interessa vi distraete dal resto. Si tratta comunque del vostro anno.

CAPRICORNO

Grande cielo per il Capricorno, che viene collocato al quinto posto della speciale classifica di Paolo Fox. Sono settimane che le cose si stanno piano piano sistemando. Ci sono delle novità in vista per i prossimi mesi.

ACQUARIO

I segni di Aria hanno trionfato a Sanremo e l'Acquario continua la sua ascesa rivoluzionaria all'insegna del cambiamento tanto desiderato. Quarto posto in questa classifica e podio sfiorato, ma la settimana è buona.

VERGINE

Altalentante la Vergine, ma questa settimana promette bene. Gli appartenenti al segno sono al terzo posto della classifica. I progetti sono di grande respiro. Ci sono solo delle ingiustizie da digerire. Qualcuno vi mette in secondo piano.

PESCI

I Pesci al secondo posto. State risolvendo problemi di tipo amoroso e sentimentale. La cosa più bella è essere sicuri di aprirsi agli altri senza la paura di sbagliare

BILANCIA

Godetevi questa settimana al primo posto della classifica, cambiamenti in vista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 13:21

