L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'11 gennaio: in cima alla classifica il Toro, agitazioni per il Leone

L'Oroscopo di Paolo Fox torna con la classifica settimanale del lunedì. Dallo studio de "I Fatti Vostri" l'astrologo condivide le previsioni per tutti i segni zodiacali da oggi 11 gennaio a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana con i consigli di Paolo Fox e i segni sul podio. L'astrologo subito spiega che sta per arrivare una concentrazione di pianeti congiunti nel segno dell'Acquario. Una situazione astrale che porterà delle novità.

LEONE Al dodicesimo posto. L'agitazione di questi giorni colpisce soprattutto il Leone. Siete in una situazione molto particolare e non siete sereni. Volete un risarcimento economico o emotivo. Non è che pregate, ma dentro di voi un po' di amarezza c'è perché siete stati messi da parte o perché avete avuto un problema personale. Questo è un anno un po' in salita all'inizio. Entro metà febbraio farete le vostre rimostranze.

GEMELLI All'undicesimo posto il segno dei Gemelli. Quella bella situazione che ci sarà nelle prime due settimane di febbraio vi riguarda in positivo, ma ancora non è arrivata. Da qui l'undicesimo posto. Quest'anno tanti personaggi dei segni d'aria potranno fare qualcosa di più e cambiare rotta. La primavera sarà di grande recupero per quelli che appartengono ai Gemelli. Sarete molto richiesti.

SCORPIONE Al decimo posto della classifica lo Scorpione. Ricordatevi che l'amore è la cosa più importante. Dietro alla corazza si nasconde un cuore morbido. Vi mostrate più aggressivi perché avete paura degli attacchi. Giovedì e venerdì bisogna stare un po' attenti alle circostanze.

ARIETE Al nono posto della classifica di Paolo Fox si trova il segno dell'Ariete. Avete tanti progetti in questi giorni e la voglia di mettervi in gioco, ma siete ancora un po' bassi. La luna del weekend, tuttavia, si rivela importante anche per l'amore.

ACQUARIO Ottavi gli Acquario. C'è un Urano storto e significa che i grandi progetti e le innovazioni passano prima per un taglio delle cose che non piacciono più. Nelle coppie di lunga data c'è bisogno di trasformazione. C'è anche la voglia di evadere. Settimana particolare con qualche attimo di sbigottimento a metà.

PESCI Al settimo posto della classifica stilata da Paolo Fox ci sono gli appartenenti al segno dei Pesci. Venere è più gentile e avete la possibilità di recuperare un sentimento. Adesso dovete tranquillizzare il vostro animo. Sul lavoro la seconda parte di gennaio sarà migliore.

CANCRO A metà della classifica, al sesto posto, il segno del Cancro. I cancerini sono tra coloro che sono sospesi. Saturno non è più opposto e la voglia di fare c'è, ma bisogna aspettare. Dalla fine di maggio e l'inizio di luglio dovrete rinnovare accordi e trattative. L'amore è in sordina, forse perché lontano.

SAGITTARIO Al quinto posto le persone che appartengono al segno del Sagittario, che per l'astrologo devono sfruttare la voglia di fare cose nuove soprattutto nelle relazioni. L'energia è da sempre una caratteristica di questo segno. Le stelle aiutano a crederci di più.

BILANCIA Sfiora il podio la Bilancia che nell'ultima parte del 2020 è stata sottotono. Piano piano, dice l'astrologo, si ingrana la marcia. Entro tre o quattro settimane farete qualcosa in più anche perché i segni d'aria sono i favoriti nel 2021. Il consiglio è di non sottovalutare l'amore.

VERGINE Al terzo posto viene collocato il segno della Vergine, che nella sfortuna generale dello scorso anno si è sempre distinto per qualche motivo. Anche in questi giorni si strova sul podio e il consiglio di Paolo Fox è quello di non sottovalutate la forza delle prossime settimane.

CAPRICORNO Tutti i segni di terra sono sul podio questa settimana. Per il Capricorno, che già nell'ultima parte del 2020 aveva trovato la forza di rinnovarsi, c'è una grande voglia di rivalsa. Secondo l'astrologo, inoltre, è un periodo molto importante per l'amore. Questo vale il secondo posto in classifica.

TORO Al primo posto il Toro, che è sempre più forte. Nel weekend darà una scossa a tutte le relazioni intorpidite. Fino a domenica le stelle sono con voi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 12:56

