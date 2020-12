L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana: in cima alla classifica il Capricorno, tensioni per il Sagittario

Paolo Fox con il suo Oroscopo fa le previsioni per i segni zodiacali e stila la consueta classifica del lunedì. Il famoso astrologo condivide con il pubblico de "I Fatti Vostri" i consigli da oggi 21 dicembre a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco i segni che finiscono sul podio.

LA CLASSIFICA

SAGITTARIO Il Sagittario si colloca al dodicesimo posto della classifica di Paolo Fox. Come spiega l'astrologo gli appartenenti al segno vivono una situazione strana, ma il vento sta per cambiare. Luna dissonante oggi e domenica perché avete delle cose da chiarire sul lavoro e l'amore.

LEONE All'undicesimo posto si trova il Leone. Si iniziano a far sentire i pianeti in opposizione. Siete in rotta di collisione con le persone che potrebbero favorire qualcun altro, ma questa situazione si riflette anche in famiglia. C'è agitazione sul lavoro, ma anche a casa. E soprattutto nel weekend.

ARIETE Decimo posto per l'Ariete. Andiamo incontro a un periodo in cui Giove e Saturno non saranno più contrari. In quest'anno buio avete visto la notte e non vedete l'ora che torni maggiore serenità. Cercate di farvi coraggio, anche se a volte il passato pesa tanto. Questa settimana siete particolarmente agitati.

CANCRO Il Cancro è al nono posto della classifica di Paolo Fox. Siete distratti perché avete delle preoccupazioni da un po' di tempo. È molto importante in questa settimana evitare gli scontri con gli altri ed essere più diplomatici possibile. Così potete essere così più tranquilli.

GEMELLI All'ottavo posto della classifica ci sono i Gemelli. In questo momento avete un grande desiderio di progettare un 2021 forte. Ancora non ci saranno i grandi cambiamenti, ma avete tante cose da fare. Prima di Natale dovete colmare alcune lacune.

BILANCIA Il punto di svolta per la Bilancia, al settimo posto, è quasi raggiunto. Saturno e Giove non sono più contrari, ma è probabile che abbiate un'idea della vostra vita diversa. Si aprono prospettive e vi rinnoverete. Dimenticate quello che vi ha fermato. Se insistente su quello che non va, sarete ancora in crisi.

VERGINE Per gli appartenenti al segno della Vergine c'è il sesto posto. Una posizione nella classifica di Paolo Fox dovuta soprattutto ai sentimenti che continuate a trascurare a causa di alcune consegne sul lavoro. Le ultime settimane sono un po' offuscate per l'amore.

ACQUARIO Al quinto posto della classifica di Paolo Fox c'è l'Acquario. Può capitare qualcosa di molto speciale nei prossimi giorni, quasi un'insurrezione. Dovete ragionare e seguire le follie che incidono meno sul fronte economico, che è quello più problematico al momento.

SCORPIONE Sfiora il podio il segno dello Scorpione, che tutto sommato vive un buon periodo. La Luna oggi e domani si rivela interessante. Secondo l'astrologo, l'importante è superare una piccola provocazione che vi ha messo contro qualcuno.

PESCI Sul gradino più basso del podio c'è il segno dei Pesci. Nonostante la buona posizione, l'amore dà ancora qualche problema. Anche una grande passione può far stare male. Dovete mettere ordine nei sentimenti e di conseguenza anche sul lavoro.

TORO Buone notizie per il Toro dopo settimane nelle ultime posizioni. Gli appartenenti al segno si collocano al secondo posto della classifica. Risalite anche perché la settimana è quella di Natale e sono giorni in cui ritroverete l'atmosfera migliore e sarà lieto stare con i propri cari.

CAPRICORNO Il Capricono è spesso in cima alla classifica di Paolo Fox negli ultimi tempo. Siete al primo posto questa settimana perché sciogliete molti dei vostri nodi. Si prospetta un Natale caldo per voi.

