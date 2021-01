Oroscopo Paolo Fox , la classifica dal 4 al 10 gennaio: «Pesci siate più vicini alla persona amata. Primo posto per il Toro». Oggi, nel corso della puntata del programma I Fatti Vostri, è andata in onda la consueta classifica settimanale del lunedì. In fondo alla classifica, Pesci e Vergine. Medaglia d'oro al Toro.

12 Pesci

In questo momento c'è la necessità di mettere ordine nella propria vita sentimentale, è un anno in cui dovrete fare delle scelte eclatanti che riguardano il vostro futuro. Nelle ultime settimane c'è stato uno scollamento, che va recuperato. Quindi in questa settimana vi invito a essere più costruttivi e più vicini alla persona amata.

11 Vergine

La settimana è dominata da Venere contraria, dovete far valere i vostri diritti. Nei prossimi mesi ci sarà da combattere per i rinnovi di lavoro. Siete stato il segno dominatore nel 2020, nonostante la pandemia. C'è da dire che rispetto a quello che avete maturato, potrete avere di più. Vi devo dare un undicesimo posto perché vi vedo molto stressati.

10 Bilancia

L'anno è appena iniziato, ci sono ancora mille dubbi su quello che andrete a fare. Attorno all'11 febbraio avrete grandi scelte da fare. Ma questa settimana la pressione si va sentire, siete un po' distratti.

9 Leone

In questo periodo, i Leone sono un po' agitati. Vi dovete confrontare con un capo, con un gruppo. Rietenete di non essere stati sufficientemente remunerati o di avere qualcuno contro. Giove e Saturno stanno entrando in opposizione, state attenti alle persone poco leali. Non fate scelte drastiche.

8 Cancro

Si parte arrugginiti. Siete ancora indolenzini dal 2020, dovete recuperare. Settimana intorpidita.

7 Scorpione

Non escludo che non abbiate già qualche cosa buona da fare in vista dei prossimi mesi. Mercurio positivo vuol dire che se ci sono situazioni da sbrogliare a livello famigliare ed economico, è il momento di andare avanti. L'anno 2021 però vi chiederà di ristringere le spese.

6 Capricorno

Segno favorito nel 2020. Siete arrivati a un buon punto della vostra vita, della vostra carriera. Date il meglio nella terza età. È il momento di utilizzare la vostra esperienza.

5 Gemelli

I Gemelli sono a un punto di non ritorno per quanto riguarda la grande forza con Giove favorevole. Se c'è qualcosa che non vi piace dovrete dire stop. Con Giove e Saturno favorevoli, è l'anno delle grandi chiusure e dei grandi ritrovamenti. Anche le coppie che vogliono avere un figlio o chi cerca un amore.

4 Sagittario

Con Marte in buon aspetto, avete in mente di fare tante cose. Siete un segno solare e generoso, mi auguro che queste stelle presto vi portino dei fiori.

3 Acquario

È in corso una rivoluzione per l'Acquario. In questo momento non si può sbattere la porta e andarsene. Tutto vi porta da un'altra parte, non opponete resistenza.

2 Ariete

Siamo lentamente in recupero. Buon oroscopo per le nuove iniziative e per l'amore.

1 Toro

Avete una grande voglia di riorganizzare la vostra vita e avete una gran voglia di tirare le orecchie a chi non ha fatto il bravo negli ultimi tempi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 13:15

