Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni della settimana segno per segno: momento difficile per il Leone, bilancia al top

Oroscopo Paolo Fox : le previsioni di cosa succederà nella settimana che va dall' 8 al 14 febbraio per i vari segni zodiacali. Per alcuni sono attesi cambiamenti importanti, altri dovranno pazientare e sopportare il transito non troppo favorevole dei pianeti. Ecco nel dettaglio l'oroscopo segno per segno e quello che succederà nei campi di amore, fortuna e lavoro.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

ARIETE. State vivendo un periodo in cui vi manca la concentrazione, soprattutto sul lavoro. Attenzione perchè rischiate di commettere errori che potreste pagare a caro prezzo. Dal punto di vista fisico e della salute siete invece in pieno recupero, cercate di allenarci e tenervi in forma. Tenzioni con il partner, cercare di chiarirvi.

TORO. Settimana favorevole sorpattutto dal punto di vista sentimentale: i single troveranno l'anima gemella mentre chi è in coppia potrà valutare nuovi progetti come convivenze o figli. Alcune tenzioni sul lavoro, qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

GEMELLI. Vivrete giorni di calma e serenità. Non mancheranno però momenti di disagio. La Luna per fortuna non è più in opposizione, potrete quindi recuperare utili energie da riversare sul lavoro e in amore.

CANCRO. Arriveranno nei prossimi giorni problemi e difficoltà da dover risolvere sul piano sentimentale. Cercate di non caricarvi di ulteriori stress sul lavoro, quindi evitate discussioni con colleghi e superiori.

LEONE. Saranno giornate di grande agitazione, in cui lo stress sarà protagonista. Le stelle non sono tra le migliori e in generale il 2021 è partito ptoptio male con molte difficoltà da dover affrontare. Nervosismo soprattutto sul lavoro, evitate litigi con colleghi e superiori.

VERGINE. C'è molta agitazione nell'aria, cercate di contare fino a 10 per evitare di discutere con chiunque. Sul lavoro ci sono questioni delicate da dover affrontare, cercate di mantenere la diplomazia e fate uso della vostra meticolosità e precisione. La luna tornerà in ottimo aspetto tra poco.

BILANCIA. La luna favorevole vi protegge. Dopo un periodo sottotono per il vostro segno inizia una fase di rinascita. In amore chi è sinfle potrebbe incontrare l'anima gemella lanciandosi finalmente in una nuova avventura dopo un lungo periodo di solitudine. Sul lavoro dovrete impegnarvi di più.

SCORPIONE. Sono in arrivo buone notizie e belle soddisfazioni. Ottime opportunità anche dal punto di vista finanziario: portate avanti i vostri progetti e investimenti ambiziosi. In amore alcune coppie potrebbero dover affrontare un momento di crisi.

SAGITTARIO. State vivendo un momento di grande stress e tenzione ma cercate di mantenere la calma. Periodo favorevole in amore, per chi è single gli incontri sono favoriti. Cercate di concentrarvi di più sul lavoro, in questo periodo vi distraete facilmente.

CAPRICORNO. Potrete vivere forti emozioni in questa settimana. Alcuni porteranno a termine affari e compravendite. La Luna nel segno porterà ottime occasioni. Sul lavoro ci vuole pazienza, anche se non siete soddisfatti di ciò che fate.

ACQUARIO. Luna e Venere sono favorevoli, non mancano le opportunità in questa settimana. Periodo buono sul lavoro, è il momento ideale per avviare nuovi progetti. In amore cercate di non trascurare troppo il partner.

PESCI. Per i pesci sarà un periodo complesso. Dovrete infatti attutire e superare un brutto colpo che vi ha messo moralmente giù. Cercate di fare attenzione a non commettere errori e di passare più tempo con il vostro partner.

