Paolo Fox, l'oroscopo segno per segno del week end di Pasqua. «Ecco chi sale e chi scende...»

Paolo Fox, l'oroscopo segno per segno del week end di Pasqua. Il noto astrologo snocciola l'oroscopo segno per segno del week end di festa. Vediamo chi sale e chi scende.

ARIETE

Si preannuncia un week end interessante. Venerdì e sabato giornate forti, poi domenica lieve calo. Quello che mi piace di questo oroscopo, sono Sole e Venere che rappresentano, l'energia, la voglia di fare e di amare, che torna prepotente in un periodo in cui devi ritrovare amicizie e serenità.

TORO

Il week end nasce con buoni presupposti, tanto più che domenica avremo una Luna favorevole. Poi tra qualche giorno l'ingresso di Venere nel tuo segno. Mi viene da credere che aprile sia il mese del risveglio delle emozioni.

GEMELLI

Sei pieno di voglia di fare, grande creatività. Qual è il problema? L'ambiente in cui ti trovi, perché potresti avere a che fare con persone che non capiscono quello che desideri. Chi si sente schiavo delle situazioni che vive, può sentirsi un po' stanco e nervoso. Le complicazioni non vanno riversate in amore.

CANCRO

I veri problemi riguardano la situazione sentimentale. Per chi non crede in un amore o vuole semplicemente vivere una passione part-time, si vive con la speranza che i sentimenti migliorino. L'effetto dissonante di Sole-Venere si farà sentire su chi ha vissuto un "tira e molla". Domenica dovrai tenere lontane le complicazioni.

LEONE

Devi ritrovare l'entusiasmo e con Sole-Venere favorevoli è possibile. L'unica cosa che chiedo è di dimenticare il passato. È tempo di allontanare dalla tua vita le persone che non meritano, ma questo lo farai con facilità e soddisfazione.



VERGINE

Venere sarà ancora più favorevole dalla seconda metà di aprile. Ci saranno risposte entro la fine del mese, bisogna trovare il tempo per stare insieme.

BILANCIA

Mi auguro che sia già arrivata una buona notizia e che tu sia innamorato. Quelli che vogliono sposarsi, convivere, cambiare lavoro, entrano in fase di crisi prima del grande passo. Quindi se c'è un problema, è perché adesso di fronte a una grande scelta non sai come reagire.

SCORPIONE

Questo fine settimana porta maggiore forza. Possiamo dire che piano piano le cose vanno meglio. Domenica potrà premiare, ma non escludo che ci siano state tensioni nei rapporti con gli altri.

SAGITTARIO

Con Sole e Venere favorevoli, puoi recuperare quello che hai perso a marzo. Sei più forte rispetto allo scorso mese. Nei rapporti con Ariete e Bilancia abbiamo una buona carica di energia.

CAPRICORNO

Week end forte grazie a Luna favorevole. In particolare, domenica sarà una giornata interessante nei rapporti con gli altri. In realtà, vorresti avere di più. Ripensamenti in amore oppure i classici momenti di isolamento che fanno parte della tua vita.

ACQUARIO

È possibile innamorarsi, avere una nuova visione del mondo. Hai costantemente bisogno di cambiare vita. Amore importante. Sfrutta i buoni aspetti di Giove e Saturno che regalano grandi intuizioni.

PESCI

Sei alla ricerca di emozioni, ma soprattutto di una persona che riesca a condividere i tuoi stati d'animo. Più ci avviciniamo alla metà di aprile e più le stelle diventano favorevoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 19:16

