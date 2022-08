L'Oroscopo di Paolo Fox di martedì 23 agosto: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 agosto. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Oggi la Luna è dissonante e questo porta un certo nervosismo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare polemiche.

TORO. Le stelle sono dalla vostra parte, ma in amore avete bisogno di chiarire qualcosa. Sul lavoro il periodo promette bene con Sole favorevole: qualcosa comincia a muoversi.

GEMELLI. Favoriti i nuovi incontri nella giornata di oggi non sottovalutateli. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e da quello che volete.

CANCRO. Cercate di risolvere entro oggi i problemi che avete in amore, alcuni proprio non riescono a trovare la giusta armonia. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento giusto per i nuovi progetti.

LEONE. Cercate di parlare e chiarire le cose che non vanno. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e la prossima settimana sarà quella vincente.

VERGINE. La Luna è dalla vostra parte e l'amore procede a gonfie vele. Sono giornate interessanti per il lavoro, soprattutto se avete in mente nuovi progetti.

BILANCIA. Oggi la Luna è dissonante e porta a dei ritardi nella sfera senimentale. Mercurio inizia un transito importante per il lavoro, potreste organizzare qualcosa di bello.

SCORPIONE. Cercate di trovare dei momenti di evasione in amore per la giornata di oggi. La sfera lavorativa vede qualche difficoltà, state già pensando a settembre.

SAGITTARIO. Sono giornate importanti per l'amore, per quanto riguarda il lavoro non mancano le novità e i grandi progetti sono dietro l'angolo.

CAPRICORNO. Oggi la Luna resta in opposizione, per questo in amore occorre avere pazienza. Evitate polemiche e discussioni sul lavoro.

ACQUARIO. Fate attenzione alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di avere pazienza per quanto riguarda la sfera economica.

PESCI. In serata sono favoriti gli incontri, cercate di lasciarvi andare. Momento interessante sul lavoro, il meglio arriverà in autunno.

