L'Oroscopo di Paolo Fox di lunedì 26 settembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 26 settembre. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Quella di oggi è una giornata giusta per parlare di cose importanti in amore. Le richieste da fare sono giuste ma forse non è il periodo ideale in ufficio.

TORO. Avete voglia di amore al punto che potreste anche passare sopra a un tradimento. Potreste dover fare delle scelte a lavoro.

GEMELLI. Questa giornata è interessante. Settembre vi ha allontanato dall’amore, ma c’è possibilità di recupero. Chi lavora in un settore creativo avrà grandi soddisfazioni oggi.

CANCRO. Vi invito a fare cautela in amore, rischiate di vivere una situazione di disagio che potrebbe portare forti discussioni. Siete preoccupati per il lavoro.

LEONE. Un amore importante potrebbe nascere all’improvviso, se una storia non funziona invece è meglio lasciar perdere. Adesso si può ragionare su quello che c’è da fare in ambito lavorativo.

VENERE. In questa giornata potrete vivere delle sensazioni speciali in amore, anche se siete un po' sottotono. Le cose sono faticose al lavoro ma miglioreranno.

BILANCIA. Quella di oggi è una giornata con la Luna favorevole. Potrebbe arrivare una bella notizia in amore entro domani. Sul lavoro piccoli intoppi, ma possono essere superati.

SCORPIONE. Attenzione alle relazioni extraconiugali, non ne vale la pena. Ogni volta che iniziate un nuovo percorso sul lavoro vi fate prendere dall'ansia.

SAGITTARIO. Le coppie che stanno vivendo una crisi non riescono a uscirne, almeno non oggi. Ci vuole più comprensività. Esami in vista favoriti.

CAPRICORNO. Se avete qualche disputa in corso con il partner cercate di risolvere il prima possibile. Sul lavoro giornata piena di tensioni.

ACQUARIO. La giornata di oggi porta un momento migliore in amore, soprattutto a chi ha vissuto un tradimento. Attenzione sul lavoro, non mettetevi in cattivi rapporti con i colleghi.

PESCI. Se dovete parlare di cose importanti fatelo oggi che è una giornata importante per i sentimenti. Alcuni si stanno preparando per un nuovo lavoro, occorre concentrazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 09:57

