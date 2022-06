L'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 13 giugno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 giugno. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. La settimana si apre con Marte nel segno e questo indica una grande voglia di parlare e di sfogare la rabbia. Il Sole e Mercurio dal 23, insieme a Venere, porta delle grandi novità. Queste sono le giornate adatte per mettersi in gioco.

TORO. I nati del segno possono contare sulla presenza di Venere. Avete davvero bisogno di sentirvi circondati da persone positive e che vi aiutino anche a risolvere molti problemi.

GEMELLI. Dalla giornata di oggi fino al 23 si prepara il cielo per accogliere una serie di novità in amore. Attenzione solo a non cacciarvi nei guai perché spesso vi attraggono le persone molto misteriose. Buono questo cielo anche per ridiscutere le questioni di lavoro.

CANCRO. Il cielo è ancora un po' agitato ma si va verso un miglioramento. Giove è opposto, per questo sarebbe meglio non mettervi contro nessuno. Gli amori che nascono in questo periodo sono interessanti.

LEONE. Siete molto concentrati sul lavoro e sulle questioni pratiche, per questo l'amore va in secondo piano. Alcuni nati del segno sono incerti sul da farsi. In questa settimana chi vorrà fare una scelta o portare avanti un progetto avrà campo libero.

VERGINE. La settimana inizia in maniera confusa con la Luna storta. State più vicini alla famiglia, alla persona che amate perché soprattutto se tra marzo e aprile c’è stato un momento in cui pensavate solo al lavoro, adesso bisogna ritrovare il coraggio di amare.

BILANCIA. Questo lunedì inizia con qualche pianeta opposto, ma non significa necessariamente che le cose andranno male, solo che dovranno essere riprogrammate

SCORPIONE. In amore state vivendo una situazione poco chiara, il che significa che ci sono controversie nei rapporti familiari da mettere a posto. Dal 23 di questo mese e ancora di più da metà Luglio ci saranno novità, chi è rimasto deluso da un sentimento presto avrà delle belle novità.

SAGITTARIO. La Luna del segno dà il via a un inzio settimana pieno di forza. Ci sono però da mettere a posto le questioni di soldi perché Mercurio e Sole sono in aspetto critico. L’estate porta ai cuori solitari delle belle novità.

CAPRICORNO. Siete spesso molto riflessivi e spesso lo fate come forma di controllo. Ora dovrete lasciarvi andare. Questa Venere funziona da attrattiva anche se avete l’intenzione di avvicinare qualcuno.

ACQUARIO. Oggi è una giornata in cui vivete uno scontro tra quello che si deve fare e quello che vorreste fare. Dal 23 si riparte anche con l’amore ma prima di questa data attenzione alle parole di troppo.

PESCI. Avete una Venere favorevole, ma dal punto di vista lavorativo c'è ancora un pochino di confusione. Questa prima giornata della settimana parte in maniera un po’ nervosa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA